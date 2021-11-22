Hem yemeğe koyun hem de saça sürün: En iyi hindistan cevizi yağı çeşitleri

Hindistan cevizi yağının faydaları saymakla bitmez. Doğada ender bulunan yağ asitlerini içeriğinde barındıran bu yağın sindirimi, diğer yağlara göre daha kolay gerçekleşir. Vücuda enerji veren Hindistan cevizi yağı, anne sütünde de bulunan laurik asit içeriği sayesinde tüketildiğinde bağışıklığınızı güçlendirmeye katkıda bulunur. Besin olarak tüketilmesinin haricinde saç, cilt, tırnak bakımında da kullanılan bu yağ, etkili bir bakım yapar. "Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?" sorusuna yanıt arıyorsanız maddeler halinde listelediğimiz en iyi Hindistan cevizi yağı önerilerine göz atabilirsiniz.

1. Kilolarıyla başı dertte olanlar, Hindistan cevizi yağını denemeye ne dersiniz?

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Hindistan cevizi yağı, kolay sindirilmesi ve karaciğerde hızlı bir şekilde sentezlenerek enerji üretmesi sebebiyle zayıflama konusunda oldukça önemli bir yere sahip. Tüketildiği zaman tokluk hissi yaratması sayesinde de zayıflamaya yardımcı olan Hindistan cevizi yağını her sabah, kahvenize bir tatlı kaşığı kadar koyarak tüketebilirsiniz. Eğer yağınız katı haldeyse ölçüyü bir çay kaşığı oranında baz alabilirsiniz. Özellikle sabah aç karnına bu şekilde tüketim sağladığınızda metabolizmanızın hızlandığını fark edeceksiniz.

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2. Saçlarınız doğal bakımı hak ediyor!

Saçlarımız için bakım yöntemleri ararken "Hindistan cevizi yağı saça iyi gelir mi?" sorusuyla sıkça karşılaşırız. İster temiz ister kirli saçınıza uygulayabileceğiniz bu mucizevi yağ, içerdiği vitaminler sayesinde saçlarınıza çok iyi gelir. Shiffa Home markasının Hindistan cevizi yağını; saç maskesi, saç kremi veya yıkama sonrası bakım yağı olarak kullanabilirsiniz. Hatta aklınıza, "Hindistan cevizi yağı şampuana karıştırılır mı?" gibi bir soru geldiyse evet, onu da yapabilirsiniz. Bu ürünü, şampuanlama sonrasında krem niyetine de kullanabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızı kuruttuktan sonra yine bakım amacıyla saçlarınıza bu yağı sürebilirsiniz.

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3. Cildinizi Hindistan cevizi yağıyla şımartın!

Hindistan cevizi yağı, içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde cildi hem nemlendirir hem de alerji sonucunda oluşan deri problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cildinizde pullu döküntüler ve egzama gibi sağlık problemleriniz varsa iyileştirici güç olarak Balen markasının organik Hindistan cevizi yağını tercih edebilirsiniz. Bu yağı dilerseniz tüm vücudunuza sürerek nemlendirme amaçlı olarak da kullanabilirsiniz. Özellikle kuru veya kuruya yakın bir cilde sahipseniz düzenli kullanımınız sonrasında cildinizde gözle görülür bir fark yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.

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4. Makyajınızı Hindistan cevizi yağı ile temizlemeyi hiç denediniz mi?

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Makyajınızı temizlemeden uyumak cildinize büyük ölçüde zarar verir. Gözenekler tıkanır ve cildin daha erken yaşlanmasına sebep olur. Makyaj çıkarmada çoğu marka başarılı kimyasal ürünler üretse de doğal ürünler de bir o kadar başarı sağlar. Cityfarm markasının Hindistan cevizi yağı ile makyajınızı temizleyerek cildinize doğal bir şekilde bakım yapabilirsiniz. Bunun için sıvı haldeki yağı avuçlarınız içinde ovuşturduktan sonra yüzünüze nazikçe sürünüz. Dilerseniz bu işlemi makyaj pamuğu yardımıyla da yapabilirsiniz. Makyajınızın temizlendiğinden emin olduktan sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

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5. Hindistan cevizi yağı, akne tedavisinde de başarılı!

Hindistan cevizi yağının gözenekleri tıkadığına dair yanlış bir inanç var. Aslında içeriğinde bulunan orta zincirli yağ asitlerinin antibakteriyel özellikleri sayesinde akne tedavisinde başarılı bir rol üstlenir. Vücuttaki iltihaplanmayı da azaltan Hindistan cevizi yağı, akne oluşumlarının önüne geçer. Ayrıca içerisindeki E vitamini sayesinde de sivilce izlerinin zamanla ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bu yağı, dilerseniz cildinize sürerek dilerseniz de besin olarak tüketerek sivilce oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

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6. Diş sağlığınızı bu yağa borçlu olabilirsiniz!

Hindistan cevizi yağının faydalarından biri de diş ve ağız sağlığına iyi gelmesi. Antibakteriyel yapıda olan bu yağ, ağızda oluşan mikropları başarılı bir şekilde giderir. Hindistan cevizi yağını, dişlerinize ve diş etlerinize sürerek ağzınızda bakteri oluşmasına engel olabilirsiniz. Ayrıca ağız kokusunun da önüne geçen bu yağı gargara şeklinde kullanabilirsiniz. Her sabah uyandığınızda dil temizleyici ile bu yağı birlikte kullanarak gece boyunca ağızda oluşan bakterileri de yok edebilirsiniz.

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7. Tırnaklarınız için en doğal bakım!

"Hindistan cevizi yağı tırnak uzatır mı?" diye sorulacak olursa bu yağ, sadece tırnakları uzatmakla kalmaz aynı zamanda onları besleyerek güçlendirir. İçerdiği doymuş yağlar ve vitaminlerle hem tırnakları nemlendirir hem de enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olur. Arifoğlu Hindistan cevizi yağı ile tırnaklarınızı 5 dakika boyunca ovalayarak kan dolaşımınızı hızlandırabilir, bu sayede güçlü bir şekilde uzamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca gece yatmadan önce çay bardağının çeyreği kadar Hindistan cevizi yağına eklediğiniz birkaç damla limon suyunun bulunduğu karışımda tırnaklarınızı bekletebilirsiniz.

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8. Diyabete olan faydası, kolestrol düşürücü etkisiyle tercih sebebi!

"Hindistan cevizi yağı ne işe yarar?" diye sorulduğunda bir faydasının da diyabet konusunda olduğunu söyleyebiliriz. İnsülin direncine fayda sağlayan bu yağ, orta yağ asitleri içerdiğinden kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bayvital'in Hindistan cevizi yağını düzenli kullanımınız sonucunda bu hastalığın etkisini azaltabilirsiniz. Ayrıca bu yağ, HDL kolestrolü artıran doymuş yağlar barındırdığından LDL kolestrole karşı da kuvvetli bir besin kaynağı. Özellikle sporla birlikte eş zamanlı olarak tüketildiğinde daha etkili olduğunu ve kalp sağlığınıza iyi geldiğini gözlemleyebilirsiniz.

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9. Alzheimer ve epilepsi semptomlarının da önüne geçmeye yardımcı olur.

Alzheimer hastalarında enerji için glukoz kullanımı daha düşük seviyede olur. Hindistan cevizi yağının içeriğindeki orta zincirli yağ asitleri, beyin tarafından kolaylıkla işlenebilecek ketonlar oluşturur. Bu ketonlar, glukozun beyin tarafından işlenmesi için enerji sağlar. Bu işlem sırasında da insüline ihtiyaç olmaz. Böylece bu hastalıkla mücadelede Hindistan cevizi yağı oldukça etkili bir role sahip olur. Ayrıca bu yağ, epilepsi hastası çocuklarda uygulanan ketonejik diyet sayesinde nöbet sıklığını azaltmaya da katkıda bulunur.

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10. Enfeksiyonlara savaş açar, bağışıklığı güçlendirir!



İçerisindeki laurik asit, kaprilik asitler ve vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiren Hindistan cevizi yağı, enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Özellikle soğuk havaların gelmesiyle başlayan öksürük, burun akıntısı gibi hastalık habercisi durumlarda Hindistan cevizi yağının düzenli olarak tüketilmesi büyük ölçüde fayda sağlar. "Hindistan cevizi yağı öksürüğe iyi gelir mi?" sorusunun cevabı ise içeriğinde bulunan vitaminler sayesinde "Evet!". Metabolizmaya verdiği destekle de bağışıklık sistemini güçlendiren bu organik yağı, besin olarak tükettiğinizde büyük fayda görebilirsiniz.

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