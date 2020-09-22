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Hem zatürre hem de grip aşısını kimler yaptırmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan COVİD-19’la mücadele sürerken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, son günlerin en çok konuşulan konusu olan zatürre ve grip aşıları hakkında bilgi verdi.

Hem zatürre hem de grip aşısını kimler yaptırmalı?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, zatürre ve grip aşılarının her ikisini de yaptırması gereken hasta grubunu açıkladı. Dr. Işık, iki aşının insanları Covid-19 virüsünden korumadığını, ancak aşılı kişilerin hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlayabileceğini söyledi. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19’la mücadele sürerken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, son günlerin en çok konuşulan konusu olan zatürre ve grip aşıları hakkında bilgi verdi.

“Zatürre ve grip aşısı COVİD-19 virüsüne karşı korumaz” diyen Dr. Işık, “Fakat olası bir covid durumunda bağışıklığın zayıflaması ile birlikte hastalığa eklenebilecek zatürre ve grip Covid’in daha ağır geçmesine sebep olabilir. Aşı, grip ve zatürre olma ihtimalinizi azaltacağı gibi Covid ile birlikte zatürre ve grip olma ihtimalinizi de düşürür” dedi.

65 YAŞ ALTI KİŞİLER 5 YILDA BİR TEKRARLAMALI

Zatürre aşısının pnömokok olarak adlandırılan bir grup bakterinin neden olduğu özellikle zatürre ve diğer enfeksiyonlara karşı korunmak için uygulanan bir aşı olduğunu ifade eden Dr. Işık, “Polisakkarit pnömokok aşısı (PPA) ve konjuge pnömokok aşısı (KPA) olmak üzere iki tür pnömokok aşısı vardır. Polisakkarit pnömokok aşısının koruyuculuğu 5 yıl olduğundan 65 yaş altı kişilerde 5 yılda bir tekrarlanmalıdır. Konjuge pnömokok aşısı ise ömür boyu koruyucu olduğu için tek bir doz yapılması yeterlidir” dedi.

Aşının uygulanması gereken kişiler hakkında da bilgi veren Dr. Işık, “65 yaş üstü tüm bireyler kronik akciğer hastalığı olanlar, kronik kalp hastalığı olanlar, kronik karaciğer hastalığı olanlar, diyabeti olanlar, alkol bağımlılığı olanlar, sigara içenler, bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar, HIV pozitif kişiler, dalağı olmayan hastalar ve kanser hastaları zatürre aşısı yaptırmalıdır” diye konuştu.

İKİ AŞI YAPTIRMASI GEREKEN HASTA GRUBU

İki aşının birlikte önerildiği hastalarda ilkinde konjuge aşı, 8 hafta sonrasında polisakkarit aşı önerildiğini anlatan Dr. Işık, “Eğer önceden polisakkarit aşı yapılmışsa da, en az 1 yıl sonra konjuge aşı önerilmektedir” diye konuştu. Hem zatürre hem de grip aşısı yaptırması gereken hasta grubu hakkında da bilgi veren Dr. Işık, şunları söyledi:

“-Dalak hastalığı olanlar (hemoglobinopatiler ya da dalağı alınmış olanlar
-Doğuştan ya da sonradan kazanılmış immün yetmezlik
-BOS kaçağı olanlar
-HIV + kişiler
-Kronik böbrek yetmezliği olanlar
-Nefrotik sendrom
-Lösemi, lenfoma
-Yaygın kanseri olan hastalar
-Organ nakli olanlar
-Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar
-Multipl Myelom hastaları
-Koklear implantı olanlara iki aşıyı birden yaptırmalarını öneriyoruz”

Dr. Işık, 2 yaş üstü çocuklar ve 65 yaş altı sağlıklı erişkinlere zatürre aşısının önerilmediğini sözlerine ekledi.

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