Hem zatürre hem de grip aşısını kimler yaptırmalı?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, zatürre ve grip aşılarının her ikisini de yaptırması gereken hasta grubunu açıkladı. Dr. Işık, iki aşının insanları Covid-19 virüsünden korumadığını, ancak aşılı kişilerin hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlayabileceğini söyledi. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19’la mücadele sürerken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, son günlerin en çok konuşulan konusu olan zatürre ve grip aşıları hakkında bilgi verdi.

“Zatürre ve grip aşısı COVİD-19 virüsüne karşı korumaz” diyen Dr. Işık, “Fakat olası bir covid durumunda bağışıklığın zayıflaması ile birlikte hastalığa eklenebilecek zatürre ve grip Covid’in daha ağır geçmesine sebep olabilir. Aşı, grip ve zatürre olma ihtimalinizi azaltacağı gibi Covid ile birlikte zatürre ve grip olma ihtimalinizi de düşürür” dedi.

65 YAŞ ALTI KİŞİLER 5 YILDA BİR TEKRARLAMALI

Zatürre aşısının pnömokok olarak adlandırılan bir grup bakterinin neden olduğu özellikle zatürre ve diğer enfeksiyonlara karşı korunmak için uygulanan bir aşı olduğunu ifade eden Dr. Işık, “Polisakkarit pnömokok aşısı (PPA) ve konjuge pnömokok aşısı (KPA) olmak üzere iki tür pnömokok aşısı vardır. Polisakkarit pnömokok aşısının koruyuculuğu 5 yıl olduğundan 65 yaş altı kişilerde 5 yılda bir tekrarlanmalıdır. Konjuge pnömokok aşısı ise ömür boyu koruyucu olduğu için tek bir doz yapılması yeterlidir” dedi.