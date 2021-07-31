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Hemen bu önlemleri alın! Eğer uyku sorunu yaşıyorsanız hayatınızı mahvetmemek için...

31.07.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku; sağlığımızı, psikolojimizi, günlük rutinlerimizi kısacası hayatımızın neredeyse tamamını etkiler. O nedenle uzmanlar uykumuzun düzenli olması gerektiğini ve sorunsuz bir uyku düzeni için harekete geçmemiz gerektiğini vurguluyor. Peki, uyku sorununu doğal yöntemlerle nasıl çözeriz? Gelin, hep birlikte bu önemli konuya el atalım.

Hemen bu önlemleri alın! Eğer uyku sorunu yaşıyorsanız hayatınızı mahvetmemek için...

Günlük yaşantınızda yaşadığınız stres, problemleriniz, görev ve sorumluluklarınız uykunuzu sekteye uğratabilir. Uyku sorunu da yine günlük yaşantınızı olumsuz etkileyebilir ve sizi strese sokabilir. Yani, tam olarak bir kısır döngüden bahsediyoruz. Uyku sorununuzu çözmek için çeşitli kimyasallara başvurmuş, uyku ilaçları almış olabilirsiniz. Ancak bu kimyasal maddeler uykunuzu düzene sokarken sizi farklı bir sorunla yüzleştirebilir. O nedenle bu yazımızda uyku sorunu yaşayanlar için çeşitli doğal yöntemlerden bahsedeceğiz. Peki, uyku sorununu çözüme kavuşturan doğal yöntemler neler?

UYKU SORUNU YAŞAYANLAR İÇİN ÇEŞİTLİ DOĞAL YÖNTEMLER

  • Papatya çayı uyku sorununa çözüm getiren en iyi doğal yöntemlerden biri olarak bilinir. Gece yatmadan önce bir fincan papatya çayı içerek uykuya dalmanıza yardımcı olabilirsiniz.
  • Ayrıca melisa, ıhlamur, çarkıfelek, nane, kediotu, şerbetçiotu gibi çaylar da uykusuzluğa iyi gelen bitkisel çaylar arasında yer alır. Bu çayları tüketerek uyku probleminize çözüm bulmayı deneyin.
  • Spor, sağlığınızı ve uykunuzu düzene sokar. O nedenle günde en az 1 saat egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Böylece vücudunuz gün içinde yorulacağı için gece daha kolay uykuya dalabilirsiniz.
  • Yemek saatlerinizi düzenleyin. Özellikle akşam yemeğini en geç 6'ya kadar yemiş olun. Yatmadan 3 saat önce meyve dahil hiç bir şey yemeyin.
  • Uykuya dalmakta zorluk yaşıyorsanız rahatlatıcı bir uyku müziği açarak uyumayı deneyin.
  • Sabahları gün ışığını kaçırmamaya özen gösterin. Çünkü gün ışığı melatonin salgılamanıza yardım ederek size daha rahat bir uyku sağlar.
  • Akşam yemeğinizde veya yatmadan 3 saat önce uyku yapan yiyecekler tüketebilirsiniz. Bunlara; süt ve süt ürünleri, muz, ceviz, bal, yulaf, brokoli gibi besinler örnek verilebilir. Kendinize ballı süt, muzlu sür gibi içecekler hazırlayın. Böylece uyku probleminize doğal bir çözüm bulun.
  • Kahve, çay gibi kafein içerek gıdaları tüketmemeye ya da daha az tüketmeye özen gösterin.
  • Yatmadan en az 2 saat önce telefon, tablet, bilgisayar gibi dijital ekranlarla vakit geçirmeyi bırakın. Böylece gözleriniz dinlenir ve daha kolay uykuya dalarsınız.
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