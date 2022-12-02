Hemen deneyin! Küçük parmağınızda bu hareketi yapamıyorsanız inme ve alzheimer riski ile karşı karşıyasınız

Çevrenizdeki kişilerin alzheimer hastalığı semptomlarını gösterdiğini düşünüyorsanız ince motor becerilerine dikkat etmek bu konuda yardımcı olabilir. Doktor Jay Will, TikTok'ta paylaştığı videoda felç ve özellikle Alzheimer hastalığı olmak üzere bunama gelişme riskimizin yüksek olup olmadığını gösterebilecek bir test gösterdi.

ALZHEİMER VE İNME RİSKİ TESTİ NASIL YAPILIR?

Test için sadece yedi saniyeye ihtiyacınız var.

İşaret ve orta parmakları birbirine katlayın

Başparmak ve serçe parmak videodaki gibi birbirine değmeli

Küçük parmağınızı hareket ettirmeye çalışın

Küçük parmağınız serbestçe hareket ediyorsa ve egzersizi tekrar tekrar yapabiliyorsanız, beyniniz sağlıklıdır. Herhangi bir hareketsizlik felç, bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığı riskinin arttığını gösterebilir.

Küçük parmağınız serbestçe hareket ediyorsa ve egzersizi tekrar tekrar yapabiliyorsanız, beyniniz sağlıklıdır ve herhangi bir sapma felç, bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığı riskinin arttığını gösterebilir.

İNCE MOTOR BECERİLERİ ÖNEMLİ

Nesnelere uzanmayı ve onları kavramayı eğitirken aynı zamanda beynimizi de eğitmiş oluyoruz. Başka bir deyişle, bu eylem, orta beynin bir bölgesi olan kırmızı çekirdekteki belirli bir nöronal popülasyonun bağlantılarında değişikliklere yol açar. Basel Üniversitesi Biocentrum'dan araştırmacılar, kırmızı çekirdekte bu sinir hücresi grubunu keşfettiler. Ayrıca, ince motor görevlerinin bu beyin bölgesinin plastik yeniden örgütlenmesini nasıl desteklediğini de gösterdiler. İnce motor becerileri geliştiren egzersizleri ne kadar çok yaparsanız, bu sinir hücresi grubunun nöronları arasındaki bağlantılar o kadar güçlenir.

