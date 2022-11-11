Hemen doktora başvurun! Penis kırılması belirtilerine dikkat

Peniste yaşanan ağrılar asla göz ardı edilmemelidir. Penis ağrısına neden olan birçok etken bulunmaktadır. Penis kırılması, penis ereksiyon halinde iken travma sonucu penisin içine kan dolarak sertliği sağlayan korpus kavernosumların yırtılması durumuna denir. Bu durum nadir görülmesine rağmen cinel ilişki sırasında travmaya neden olabilir.

PENİS KIRILMASI NEDEN OLUR?

Penis kırılması (fraktür), zorlu cinsel ilişki, yataktan düşme, mastürbasyon sırasında veya cinsel ilişki sırasında penisin eğilmesine, zorlanmasına yol açan hareketlere bağlı olarak meydana gelir. Cinsel ilişki sırasında penisi zorlayıcı hareketler, partnerin üstte olduğu pozisyonda sert hareketler sırasında peniste zorlanma olması fraktür (kırılma) ihtimalini artırır. Ayrıca peniste doğuştan veya sonradan gelişen eğrilik olması ilişki sırasında penisin zorlanmasına yol açarak, penis kırılması(fraktür) ihtimalini artırır.

PENİS KIRILMASI BELİRTİLERİNE DİKKAT

Penis kırılması en sık 35-40’lı yaşlarda görülür. Hastalar acil olarak başvururlar. Klasik olarak ani kırılma hissi, orta şiddette ağrı, aniden peniste yumuşama, peniste morarma ve şişlik oluşur. Penis kırılmada kanamanın etkisiyle ters tarafa eğrilik olur. Daha az olarak sertleşme bozukluğu, peniste eğrilik, , penis ucundan kan gelmesi(idrar kanalı yırtılmasına bağlıdır), kanlı idrar, idrar akımında azalma, idrar sıkışıklığıdır.

PENİS KIRILMASINDA SES DUYULUR

Penis kırıklarında, sesler normalde bariz bir belirtidir ve cam kırılma sesi olarak tanımlanmıştır. Ürolog Dr Ryan Berglund, "Penis kırılması yaşayan erkekler bir patlama sesi duyuyor, ardından şiddetli ağrı, şişme ve koyu morarma yaşayabiliyor. Bu durumda içeri girip hızlıca diktirmeniz gerekiyor” diye ekliyor." diye ekliyor.

PENİS AĞRISININ DİĞER NEDENLERİ NELERDİR?