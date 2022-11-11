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Hemen doktora başvurun! Penis kırılması belirtilerine dikkat

11.11.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel organların sağlığı diğer organlarımız gibi hayati önem taşımaktadır. Penis kırılması birçok kişi tarafından gerçek dışı görülse de bu durumu yaşayan insanlar vardır. Ağrıyan penisin altında yatan neden penis kırılması olabilir. Uzmanlar penis kırılması belirtileri hakkında bilinçli olmanız gerektiğini belirtiyor.

Hemen doktora başvurun! Penis kırılması belirtilerine dikkat

Peniste yaşanan ağrılar asla göz ardı edilmemelidir. Penis ağrısına neden olan birçok etken bulunmaktadır. Penis kırılması, penis ereksiyon halinde iken travma sonucu penisin içine kan dolarak sertliği sağlayan korpus kavernosumların yırtılması durumuna denir. Bu durum nadir görülmesine rağmen cinel ilişki sırasında travmaya neden olabilir.

PENİS KIRILMASI NEDEN OLUR?

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Penis kırılması (fraktür), zorlu cinsel ilişki, yataktan düşme, mastürbasyon sırasında veya cinsel ilişki sırasında penisin eğilmesine, zorlanmasına yol açan hareketlere bağlı olarak meydana gelir. Cinsel ilişki sırasında penisi zorlayıcı hareketler, partnerin üstte olduğu pozisyonda sert hareketler sırasında peniste zorlanma olması fraktür (kırılma) ihtimalini artırır. Ayrıca peniste doğuştan veya sonradan gelişen eğrilik olması ilişki sırasında penisin zorlanmasına yol açarak, penis kırılması(fraktür) ihtimalini artırır.

PENİS KIRILMASI BELİRTİLERİNE DİKKAT

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Penis kırılması en sık 35-40’lı yaşlarda görülür. Hastalar acil olarak başvururlar. Klasik olarak ani kırılma hissi, orta şiddette ağrı, aniden peniste yumuşama, peniste morarma ve şişlik oluşur. Penis kırılmada kanamanın etkisiyle ters tarafa eğrilik olur. Daha az olarak sertleşme bozukluğu, peniste eğrilik, , penis ucundan kan gelmesi(idrar kanalı yırtılmasına bağlıdır), kanlı idrar, idrar akımında azalma, idrar sıkışıklığıdır.

PENİS KIRILMASINDA SES DUYULUR

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Penis kırıklarında, sesler normalde bariz bir belirtidir ve cam kırılma sesi olarak tanımlanmıştır. Ürolog Dr Ryan Berglund, "Penis kırılması yaşayan erkekler bir patlama sesi duyuyor, ardından şiddetli ağrı, şişme ve koyu morarma yaşayabiliyor. Bu durumda içeri girip hızlıca diktirmeniz gerekiyor” diye ekliyor." diye ekliyor.

PENİS AĞRISININ DİĞER NEDENLERİ NELERDİR?

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  • Peyronie hastalığı
  • Priapizm
  • Prostat büyümesi
  • Penis kanseri
  • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
  • Mesane enfeksiyonu
  • Balanit
  • Fimozis ve Paraphimosis
  • Travma
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