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Hemen kontrol edin! Bu kişilerin kalp krizi riski daha yüksek

08.02.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi sağlığımız için büyük risk oluşturuyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kalp hastalıkları ve kalp krizinden korunmak için sağlıklı yaşama önem göstermek gerekiyor. Ellerimiz, saçımız ve kulağımız gibi birçok alan kalp krizi riskimiz hakkında ipucu veriyor.

Hemen kontrol edin! Bu kişilerin kalp krizi riski daha yüksek

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, stres, genetik, sigara ve alkol kullanımı, yaş gibi faktörler kalp krizi gelişme riskini artırıyor. Ani gelişen kalp krizine erken müdahale etmek hayat kurtarıyor. Prof. Dr. Bilal Boztosun, teknolojinin az geliştiği dönemlerde vücuttaki değişimlerin kalp hastalıkları hakkında uyarı kabul edildiğini, buna göre göbek çevresi büyüklüğü, işaret parmağının yüzük parmağından uzun olması ve başın tepe noktasında görülen saç dökülmesi gibi durumların krizin erken belirtilerinden sayıldığını bildirdi.

KULAK MEMESİ ÇİZGİSİNE DİKKAT

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Eskiden koroner arter hastalığının vücuttaki değişimlerle takip edildiğini ifade eden Boztosun, 'Kulak memesinde çizgi olanlarda kalp damar hastalığı ve felç geçirme olasılığı yüksek kabul ediliyordu. Bu çizgi her iki kulakta da bulunuyorsa riskin daha yüksek olduğu düşünülüyordu.

İŞARET PARMAKLARI UYARI VERİYOR OLABİLİR

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İşaret parmağı yüzük parmağından uzun, göbek çevresi büyük, göz kapaklarında ve çevresinde oluşan yağ birikintisi ve başın tepe noktasındaki saç dökülmesi, belirti olarak sayılıyordu. Ayrıca otururken dizlerini kırmadan ayak baş parmağına değemeyen insanlarda da kalp damar hastalıkları daha çok görülürmüş. Günümüzde artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisi (BT anjiyo) sayesinde daha hızlı ve kesin sonuçlar alabiliyoruz. Teşhisin hızlı ve kesin olması tedaviyi de başarılı kılıyor.' değerlendirmesini yaptı.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

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Boztosun, genetik yatkınlığın haricinde tütün ürünleri, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ve kolestrolun kalp ve damar hastalığı riskini yükselttiğini vurgulayarak, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmenin kalp sağlığını korumanın anahtarı olduğunu bildirdi.

(AA)

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