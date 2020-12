Hemodiyaliz nedir? Böbrek hastalığı nasıl tedavi edilir?

Hemodiyaliz Endikasyonları Nelerdir?

Hemodiyaliz endikasyonları, hasta ve hekimin ortaklığı sonucu takip edilebilir. Söz konusu bu endikasyonlar şu şekildedir; Akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, hiperpotasemi, metabolik asidoz, hiperkalsemi, hipervolemi, hiperürisemi, metabolik alkaloz, hiponatremi, ilaç intoksikasyonudur. Kronik böbrek yetmezliğinde diyalize başlama endikasyonları ise şu şekildedir; Üremik perikardit, Üremik ensefalopati veya nöropati (konvülsiyon, oryantasyon bozukluğu, konfüzyon, miyoklonüs), Pulmoner ödem ve tıbbi tedaviye cevapsız hipervolemi, kontrol altına alınamayan hipertansiyon, üremik kanamalar, sık bulantı, kusma ve halsizlik, kreatinin düzeyi > 12 mg/dlt ve BUN > 100 mg/dlt, akut psikoz, malnütrisyon, rölatif endikasyonlar, hafızada ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmalar, erken periferal nöropati.

Hemodiyaliz Tedavisinin Rahat Geçmesi

Hastanın hemodiyaliz cihazı ile tedavi edilmesi sürecinin rahat geçmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Ekipler tarafından diyaliz süreci an be an takip edilerek hastanın herhangi bir baş ağrısı, baş dönmesi, kramp, bulantı gibi semptomlar yaşamaması adına gerekli adımlar ivedilikle takip edilir. Bu belirtilerin yaşanması halinde hastanın doktora bildirmesi gerekir. Sorunsuz bir süreç geçirmek için;