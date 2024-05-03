Hemogram ve hemogram testi nedir? Hemogram testi neden yapılır, neyi gösterir?

Hemogram, birçok hastalığın teşhisi ve takibi için temel bir araçtır. Kanser, enfeksiyonlar, kan hastalıkları, romatoid artrit gibi birçok hastalık, hemogram sonuçlarına dayanılarak teşhis edilebilir veya takip edilebilir. Bu nedenle, düzenli olarak hemogram testi yaptırmak, genel sağlık durumunuzu izlemek için önemlidir.

Hemogram nedir?

Hemogram, kanın temel bileşenlerini ve özelliklerini belirlemek için yapılan bir tıbbi testtir. Bu test, kandaki hücrelerin, hemoglobin seviyesinin, iltihap belirteçlerinin ve diğer önemli bileşenlerin ölçülmesini içerir. Hemogram, birçok hastalığın teşhisi ve takibi için kullanılan kritik bir araçtır. Kandaki hücrelerin sayısı ve özellikleri, genel sağlık durumu hakkında değerli bilgiler sağlar. Ancak hemogram her hastalığı teşhis edemez. Hemogram sonuçları da tek başına yorumlanmamalıdır.

Hemogram testi nedir?

Hemogram testi, diğer adıyla tam kan sayımı, kandaki farklı hücrelerin sayısını ve özelliklerini ölçen bir kan testidir. Vücudunuzun genel sağlık durumu hakkında ipuçları verir ve çeşitli hastalıkların teşhisinde yardımcı olur.

Hemogram testi neden yapılır?

Hemogram testi, kişinin genel sağlık durumu ve varsa herhangi bir hastalık hakkında bilgi edinmek için yapılır. Kandaki 3 temel hücre grubu olan kırmızı kan hücreleri (eritrositler), beyaz kan hücreleri (lökositler) ve trombositleri (kan pulcukları) inceleyerek çeşitli hastalıkları teşhis etmeye yardımcı olur. Hemogram testi yapılmasının nedenleri şunlardır:

Genel sağlık kontrolü

Semptomları değerlendirmek

Anemi, lösemi, lenfoma, multipl miyelom gibi kan hastalıklarının teşhisi

Kanser tedavisi veya diğer kronik hastalıkların tedavisi sırasında hastalığın seyrinin izlenmesi

Ameliyat öncesi hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek

Bazı ilaçların kan hücreleri üzerinde yan etkileri olabileceğinden, bu yan etkileri izlemek için kullanılabilir.

Hemogram testi neyi gösterir?

Hemogram testi (Tam Kan Sayımı), kandaki hücrelerin sayısını ve oranlarını inceleyen bir laboratuvar testidir. Bu test genel sağlık durumunuz ve varsa herhangi bir hastalık hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Tam kan sayımı testi şunları gösterir:

Kırmızı kan hücreleri

Beyaz kan hücreleri

Trombositler

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





