HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hemogram ve hemogram testi nedir? Hemogram testi neden yapılır, neyi gösterir?

Hemogram ve hemogram testi nedir? Hemogram testi neden yapılır, neyi gösterir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
30.04.2024 21:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemogram, kanınızın sağlık hikâyesini anlatan önemli bir tıbbi testtir. Bu test, kanınızın farklı bileşenlerini ölçer ve çeşitli hastalıkların teşhisi ve takibi için kritik bir araçtır. Hemogram analizi, kandaki hücrelerin, hemoglobin miktarının, iltihap belirteçlerinin ve diğer kan bileşenlerinin ölçülmesini içerir. Peki, hemogram nedir ve hemogram testi neden yapılır?

Hemogram ve hemogram testi nedir? Hemogram testi neden yapılır, neyi gösterir?

İçindekiler

  • Hemogram nedir?
  • Hemogram testi nedir?
  • Hemogram testi neden yapılır?
  • Hemogram testi neyi gösterir?

Hemogram, birçok hastalığın teşhisi ve takibi için temel bir araçtır. Kanser, enfeksiyonlar, kan hastalıkları, romatoid artrit gibi birçok hastalık, hemogram sonuçlarına dayanılarak teşhis edilebilir veya takip edilebilir. Bu nedenle, düzenli olarak hemogram testi yaptırmak, genel sağlık durumunuzu izlemek için önemlidir.

Hemogram nedir?

Hemogram, kanın temel bileşenlerini ve özelliklerini belirlemek için yapılan bir tıbbi testtir. Bu test, kandaki hücrelerin, hemoglobin seviyesinin, iltihap belirteçlerinin ve diğer önemli bileşenlerin ölçülmesini içerir. Hemogram, birçok hastalığın teşhisi ve takibi için kullanılan kritik bir araçtır. Kandaki hücrelerin sayısı ve özellikleri, genel sağlık durumu hakkında değerli bilgiler sağlar. Ancak hemogram her hastalığı teşhis edemez. Hemogram sonuçları da tek başına yorumlanmamalıdır.

Hemogram testi nedir?

Hemogram testi, diğer adıyla tam kan sayımı, kandaki farklı hücrelerin sayısını ve özelliklerini ölçen bir kan testidir. Vücudunuzun genel sağlık durumu hakkında ipuçları verir ve çeşitli hastalıkların teşhisinde yardımcı olur.

Hemogram testi neden yapılır?

Hemogram testi, kişinin genel sağlık durumu ve varsa herhangi bir hastalık hakkında bilgi edinmek için yapılır. Kandaki 3 temel hücre grubu olan kırmızı kan hücreleri (eritrositler), beyaz kan hücreleri (lökositler) ve trombositleri (kan pulcukları) inceleyerek çeşitli hastalıkları teşhis etmeye yardımcı olur. Hemogram testi yapılmasının nedenleri şunlardır:

  • Genel sağlık kontrolü
  • Semptomları değerlendirmek
  • Anemi, lösemi, lenfoma, multipl miyelom gibi kan hastalıklarının teşhisi
  • Kanser tedavisi veya diğer kronik hastalıkların tedavisi sırasında hastalığın seyrinin izlenmesi
  • Ameliyat öncesi hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek
  • Bazı ilaçların kan hücreleri üzerinde yan etkileri olabileceğinden, bu yan etkileri izlemek için kullanılabilir.

Hemogram testi neyi gösterir?

Hemogram testi (Tam Kan Sayımı), kandaki hücrelerin sayısını ve oranlarını inceleyen bir laboratuvar testidir. Bu test genel sağlık durumunuz ve varsa herhangi bir hastalık hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Tam kan sayımı testi şunları gösterir:

  • Kırmızı kan hücreleri
  • Beyaz kan hücreleri
  • Trombositler

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
'Cumhurbaşkanı oyun kuruyor' diyerek açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı'Cumhurbaşkanı oyun kuruyor' diyerek açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı
Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı!Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı!
Anahtar Kelimeler:
Hemogram
En Çok Okunan Haberler
'Cumhurbaşkanı oyun kuruyor' diyerek açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı

'Cumhurbaşkanı oyun kuruyor' diyerek açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Meğer 1 haftadır Türkiye'deymiş! Alex geri döndü, anlaşma sağlandı

Meğer 1 haftadır Türkiye'deymiş! Alex geri döndü, anlaşma sağlandı

Yer: Kocaeli! Fabrikada akıllara durgunluk veren olay: Grup seks yaparken yakalandılar

Yer: Kocaeli! Fabrikada akıllara durgunluk veren olay: Grup seks yaparken yakalandılar

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

İsveç bu olayı konuşuyor! Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz etti, suçüstü yakalandı

İsveç bu olayı konuşuyor! Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz etti, suçüstü yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.