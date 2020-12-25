Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli hemşire Zeynep Fırtına (48) ve Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli diş doktoru Erhan Yaymacı (44), koronavirüs sürecinde yoğun bakım servislerinde görev almaya başladı. Zorlu pandemi sürecinde aile büyükleriyle bile görüşemeyen çift, evlenme kararı aldı ancak pandemi nedeniyle aileler tanışamadı. Nikah için gün alan çift, bugün Bornova Belediyesi Nikah Salonu’nda kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Çiftin gelin arabası ise çiçeklerle süslenen ambulans oldu. Belediyeye ait nikah salonuna siren sesleri eşliğinde ambulansla gelen çift, alkışlarla içeriye alındı. Çiftin nikahı ise maske ve mesafe kuralları doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ tarafından kıyıldı.

"ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İSTEDİK"

Sağlıkçı önlüğünü gelinliği yapan hemşire Zeynep Fırtına, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için nikahında önlük giydiğini söyledi. Fırtına, "Ben 25 yıllık hemşireyim ve eşim diş hekimi. Zor günler geçiriyoruz. Deprem acısını unutamadık. Sağlık camiasından çok kaybımız var. Bu yüzden biz de davetlilerin karşısına önlüklerimizle çıkarak şehitlerimizi anmak istedik. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Biz annelerimizi birbiriyle tanıştıramadık. İnsanlar o kadar dikkatsiz davranıyor ki kayıplarımız çok oluyor. Riskli olduğumuz için ailelerimiz dahi burada tanıştı. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.