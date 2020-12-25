HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu

Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu

25.12.2020 17:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu

İzmir’de yaşayan Zeynep Fırtına ve Erhan Yaymacı isimli sağlık çalışanları, sağlıkçı önlükleriyle dünya evine girdi. Çiftin gelin arabası ise ambulans oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli hemşire Zeynep Fırtına (48) ve Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli diş doktoru Erhan Yaymacı (44), koronavirüs sürecinde yoğun bakım servislerinde görev almaya başladı. Zorlu pandemi sürecinde aile büyükleriyle bile görüşemeyen çift, evlenme kararı aldı ancak pandemi nedeniyle aileler tanışamadı. Nikah için gün alan çift, bugün Bornova Belediyesi Nikah Salonu’nda kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Çiftin gelin arabası ise çiçeklerle süslenen ambulans oldu. Belediyeye ait nikah salonuna siren sesleri eşliğinde ambulansla gelen çift, alkışlarla içeriye alındı. Çiftin nikahı ise maske ve mesafe kuralları doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ tarafından kıyıldı.

c615e994-1c4c-44a8-8841-8cf9e721203e

"ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İSTEDİK"

Sağlıkçı önlüğünü gelinliği yapan hemşire Zeynep Fırtına, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için nikahında önlük giydiğini söyledi. Fırtına, "Ben 25 yıllık hemşireyim ve eşim diş hekimi. Zor günler geçiriyoruz. Deprem acısını unutamadık. Sağlık camiasından çok kaybımız var. Bu yüzden biz de davetlilerin karşısına önlüklerimizle çıkarak şehitlerimizi anmak istedik. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Biz annelerimizi birbiriyle tanıştıramadık. İnsanlar o kadar dikkatsiz davranıyor ki kayıplarımız çok oluyor. Riskli olduğumuz için ailelerimiz dahi burada tanıştı. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.

537af4f0-2776-4c65-85fd-906bb6fe4b23

"ARKADAŞLARIMIZIN JESTİ OLDU"

Unutulmayacak bir nikah kıydıran damat Erhan Yaymacı, "Hepimiz için dikkatli olalım. Maskemizi takalım. Birbirimizden uzak duralım. Düğün aracımızın ambulans olması arkadaşlarımızın bize bir jesti oldu. Pandemi ortamında çok süslenmemesi için arkadaşlarımızdan rica ettim. Bize bayrağımız yeter" açıklamasında bulundu.

db7a5d31-0966-45a6-bf56-2142c4a115d8

"ONLAR BİZİM YANIMIZDA, BİZ DE ONLARIN YANINDAYIZ"

Çiftin nikahını kıyan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, "Bornova’da ikamet eden tüm sağlık çalışanlarının nikah işlemleri ve ’Her şey bizden’ projesi devam ediyor. Onlar bizim yanımızda, biz de onların yanındayız. Bu mutlu günlerinde onların nikahını kıymaktan dolayı mutluyum. Çok zor bir dönem geçirdik. Kaybedilmiş 1 yıl oldu. Böyle bir mutlu günü özlemişiz. İnşallah 2020 yılında daha mutlu bir dünya temenni ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarından müteşekkirim" diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Kahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüKahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sacmalik
ucuza gelmis hatta bedavaya neyse ciddiyetleri bukadar basit

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Samsun'dan güzel haber! 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Samsun'dan güzel haber! 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Kahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Kahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Kahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Kahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Eminönü'nde milli piyango bileti kuyruğu metrelerce uzadı

Koronavirüse rağmen manzara değişmedi! Metrelerce kuyruk oluştu

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' soruşturması

Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' soruşturması

Kimlik soran polise bıçak çeken göçmen gözaltına alındı

Kimlik soran polise bıçak çekince ortalık karıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.