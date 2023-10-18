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    4. Hemşire ve hastası yasak aşk yaşadı! Karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı... Deste deste para talep etti

    Hemşire ve hastası yasak aşk yaşadı! Karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı... Deste deste para talep etti

    18.10.2023 09:55 | Son Güncelleme:
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    İsmi Katya olarak açıklanan bir hemşire hastasıyla yaşadığı yasak aşkın her dakikasını fotoğraflayarak sevgilisini karısına ifşa etmekle tehdit edince ortalık bir anda karıştı. Hemşire sevgilisinden 84 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 868 bin TL) talep etti. Katya'nın şantaj dozunu arttırması üzerine sevgilisi ise durumu polise şikayet etti. Polis şimdi olayı araştırıyor.

    Rusya'nın Moskova şehrindeki bir klinikte tedavi gören 42 yaşındaki Nikolai isimli bir adam Katya adındaki hemşireyle yakınlaştı. İkili arasında tedavi sürecinde bir ilişki başladı. Katya sevgilisiyle olan cinsel ilişki görüntülerini kaydederek Nikolai'yi karısına yasak aşkı ifşa etmekle tehdit etti. Karısının yasak aşkından haberdar olmasını istemeyen adam ise sevgilisi Katya'ya aylık 847 sterlin (yaklaşık 28 bin 924 TL) vermeye başladı.

    DAHA FAZLASINI İSTEDİ

    BAZA medyda kuruluşunun haberine göre, Katya hastane odasında gizlice çekilmiş fotoğraflarıyla Nikolai'ye şantaj yaparak 84 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 868 bin TL) talep etti. İstenilen parayı ödeyemeyeceğini dile getiren adam durumu polise şikayet etti. Polis memurları şu anda olayı araştırıyor ve raporlara göre şantaj suçundan suçlu bulunması halinde hapis cezasına çarptırılabilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hemşire Moskova Rusya hasta

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