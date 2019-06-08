Hemzemin geçitte lokomotif otomobile çarptı

Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, bakım çalışmaları nedeniyle bariyeri kaldırılan hemzemin geçidi kullanmaya çalışan otomobile lokomotif çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, sürüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi, Ticaret ve Sanayi Odası karşısındaki TÜDEMSAŞ hemzemin geçidinde meydana geldi. Hüseyin Özdemir, 58 AP 213 plakalı otomobiliyle bakım nedeni ile bariyerleri kaldırılan hemzemin geçide yöneldi. Otomobil rayların üzerine geldiği sırada hareket halindeki bir lokomotif araca çarptı. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü Özdemir kazayı yara almadan atlattı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen ve kullanılamaz hale gelen otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla lokomotiften ayrıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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