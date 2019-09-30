Heniyye Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, sorgulandığı hapishanede gördüğü işkenceden dolayı hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'in hayatından İsrail'i sorumlu tuttu.

Heniyye, Filistin Esirler Komitesinin Gazze'deki Kızılhaç binası önünde düzenlediği dayanışma gösterisinde konuştu.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamelelerine dikkati çeken Heniyye, Arbid'i kastederek, "Direnişin kahramanlarından birisinin öldürülmeye çalışıldığı, İsrail'in Filistinli tutukluları katlettiği yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Filistinli tutukluları tam anlamıyla desteklediklerini belirten Hamas lideri, "Onların davasını, Filistin davasının bir parçası olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Heniyye, Arbid'in hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu ve İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik suçlarının hesabını ödeyeceğini vurguladı.

Damir Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumundan dün yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Filistinli tutuklu Arbid'in sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtilmişti.