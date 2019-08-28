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Heniyye'den, Gazze'deki patlamalarla ilgili "komplo" değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 02:44 | Son Güncelleme

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: - "Gazze tüm komploların üstesinden gelecek. Savaş ve ablukayla gerçekleştiremediklerini bu tür eylemlerle de gerçekleştiremeyecekler"

GAZZE (AA) - Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin batısındaki patlamalarla ilgili, "Gazze'nin tüm komploların üstesinden geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, patlamaların ne boyutta olursa olsun kontrol altına alınacağını, güvenlik güçlerinin her türlü koşulun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu ifade etti.

Patlamalarla ilgisi olanların bulunacağından emin olduğunu kaydeden Heniyye, "Gazze tüm komploların üstesinden gelecek. Savaş ve ablukayla gerçekleştiremediklerini bu tür eylemlerle de gerçekleştiremeyecekler." ifadesini kullandı.

Gazze'nin batısında meydana gelen 2 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 2 polis şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı patlamaların ardından tüm emniyet birimlerinde teyakkuza geçildiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İsmail Heniyye

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