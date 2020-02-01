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Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 19:30 | Son Güncelleme

Schaeffler: 32 - Kastamonu Belediyespor: 34 - Kastamonu temsilcisi, çeyrek finale çıkmayı garantiledi

İSTANBUL (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu 5. hafta maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler'i deplasmanda 34-32 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Debrecen kentindeki Imre Hodos Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 20-20 beraberlikle sonuçlandı. Çekişmeli geçen müsabakayı Kastamonu Belediyespor 34-32 kazandı.

Kastamonu temsilcisinde Ceren Coşkun ile Serpil İskenderoğlu yedişer, Aslı İskit 6, Yana Uskova 5, Yeliz Özel 4, Betül Yılmaz 2, Andrea Seric, Beyza İrem Tükoğlu ve Olha Vashchuk birer golle oynadı.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki 3. galibiyetini alırken, Schaeffler ise 3. kez mağlup oldu. İki takım arasında Kastamonu'da oynanan ilk maçı Macar ekibi 31-30 kazanmıştı. Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor, son hafta öncesinde ilk 2'de yer alarak çeyrek finale kalmayı garantilemiş oldu.

Gruptaki son maçında Kastamonu temsilcisi, 8 Şubat Cumartesi günü lider durumdaki Alman ekibi Thüringer'i konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Hentbol Federasyonu EHF Hentbol Kastamonu Belediyespor Schaeffler

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