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Henüz 11 yaşındaydı! Gölete giren ineği kurtarmak isterken canından oldu

01.05.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Gölete giren ineği kurtarmak isteyen Enes Balçok (11), suya düşerek hayatını kaybetti. Suyu tahliye eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından Balçok’un cansız bedenine ulaştı. İşte detaylar...

Henüz 11 yaşındaydı! Gölete giren ineği kurtarmak isterken canından oldu

Tutak İlçesinde Enes Balçok'un otlattığı ineklerden biri, öğle saatlerinde şantiye alanındaki çukura kar ve yağmur suyunun dolmasıyla oluşan gölete girdi. İneği kurtarmak isteyen Balçok, suya düştü. Bir anda gözden kaybolan Balçok’u kendi imkanları ile kurtaramayan çevredekiler, durumu AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen ekipler Balçok’u kurtarmak için çalışma başlattı. Suyu tahliye eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından Balçok’un cansız bedenine ulaştı. Balçok’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Ağrı İnek gölet

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