HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Henüz 2 yaşındaki çocuk, çaydanlık devrilmesiyle yandı

Henüz 2 yaşındaki çocuk, çaydanlık devrilmesiyle yandı

27.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Henüz 2 yaşındaki çocuk, çaydanlık devrilmesiyle yandı

Kars'ta, ocak üstünde içindeki suyun kaynadığı çaydanlığı çekip, üzerine deviren Hamit Akçilad'ın (2) vücudu, kaldırıldığı hastanede yanıklar nedeniyle sargılarla kaplandı. Akçilad'ın vücudunun büyük bölümünde ikinci derecede yanıklar oluştuğu belirtildi.

Olay, 21 Ocak'ta Subatan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Halime- Yusuf Akçilad çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Hamit, annesinin çay yapmak için su koyup, ocağa bıraktığı çaydanlığı çekerek, üzerine döktü. Vücudunun büyük bölümü kaynar suyla yanan Hamit, ailesi tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hamit Akçilad, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücudunun tamamı ikinci derece yanıklar nedeniyle sargılarla kaplanan Akçilad'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

ea57495ee467dccb8126f16feb7c2ce1

Baştan aşağı yanan oğlunun konuşamadığını, çektiği acı nedeniyle sadece ağladığını belirten baba Yusuf Akçilad, "Eşim ocağın üzerine çayı bıraktı. Çok yaramaz olan Hamit de arkasından elini atıp çaydanlığı üzerine çekiyor. Yüzünden göbek deliğine kadar ve sağ kolunda yanık var. Hemen hastaneye götürdük, yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk ettiler. Yanıkları ile ilgili doktorlar ikinci derece yanık olduğunu söyledi. Çocuğun vücudunda iz kalmaması için bizi burada tutuyorlar. Hastaneden çok memnunuz. Anne- babaların dikkat etmesi geriyor. Çocuk 2 yaşında ve çok acı verici bir olay. Derdini anlatamıyor. Sadece ağlıyor" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Yasak aşk dehşeti! Önce kadını vurdu, sonra intihar ettiYasak aşk dehşeti! Önce kadını vurdu, sonra intihar etti
57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! "Hiç tahmin etmiyordum"

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! "Hiç tahmin etmiyordum"

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak?

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Kendisini ‘Komiser Kemal’ olarak tanıtıp 237 bin lira dolandırdı

'Ben Komiser Kemal' dedi, 237 bin lira dolandırdı

Tekirdağ korkutan anlar! Kontrolden çıkan tanker karşı şeride geçti

Facianın eşiğinden dönüldü

Yasak aşk dehşeti: 1ölü, 1 yaralı

Yasak aşk dehşeti! Önce kadını vurdu, sonra intihar etti

Mynet'in mutlu günü! Hoş geldin İnci bebek

Mynet'in mutlu günü! Hoş geldin İnci bebek

Mira isminin anlamı nedir? Ünlü oyuncuyla daha çok sevildi! İşte yanına yakışan isimler

Onunla daha çok sevildi! Öyle bir anlamı var ki...

Mina isminin anlamı nedir? Bu ismi koyan ünlüler kim? İşte yanına yakışan isimler

Onlar da kızlarına o ismi vermişlerdi! İşte anlamı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.