Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Antalya’da yaşayan İsmail Yüce (38), 2,5 yıldır kendisine gösterilmeyen 5 yaşındaki kızı Lorin’e ulaşabilmek için Türkiye ile Ukrayna arasında mekik dokuyor. Çalmadık kapı bırakmadığını ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Yüce, yetkilere sesini duyurmaya çalışıyor.

ANTALYA’DA EVLENDİLER

İsmail Yüce ve Ganna Yüce (35), 2011 yılında Antalya’da evlendi. Çiftin, Lorin ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Türk vatandaşı olan Ganna Yüce, üç yıl önce ailesini ziyaret etmek istediğini söyleyerek Ukrayna’ya gitti. İsmail Yüce, eşini ve kızını havaalanından kendi yolcu etti. Eşinin bir daha geri dönmediğini söyleyen Yüce, “Aramızda hiçbir ciddi sorun yoktu. Annesinin kanser olduğunu, bu yüzden gelemediğini söyledi. Anlayışla karşıladım. Bir sene boyunca Ukrayna’ya gidip geldim ve kızımı gördüm. Ama sonra türlü bahaneler uydurarak benden uzaklaştı” dedi.

“SANA İHTİYACIMIZ YOK”

Daha sonra eşinin kendisiyle irtibatı tamamen kopardığını söyleyen Yüce, yaşananları söyle anlattı:

“Bir gün mesaj attı ve ‘Aile defterimiz kapandı, çocuğumu burada büyüteceğim. Sana ihtiyacımız yok. Bizi bir daha arayıp sorma’ yazdı. Bunun üzerine adeta çılgına döndüm. Telefonlarıma, mesajlarıma cevap vermedi. Kızımı getirmesini, yoksa yasal haklarıma başvuracağımı söyledim. Beni oyalarken, Ukrayna Göçmen İdaresi’ne başvurarak, Donetsk’teki savaştan kaçtığını söyleyip kızımı Ukrayna vatandaşlığına geçirmiş. Ukrayna’da çifte vatandaşlık yasak olduğu için, suç işlediği ortaya çıkmasın diye kendisinin Türk vatandaşı olduğunu da gizlemiş. Sonra bana boşanma davası açmış”