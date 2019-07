Hep kendimizden veriyoruz! İlişkinizde bu 6 konudan asla taviz vermeyin

Herkes büyük düşünmeli ve büyük hayaller kurmalı. Sonuçta hepimiz en güzel şeyleri hak ediyoruz. Hayalleriniz ne derece büyük ya da erişilemez durursa dursun, iyi bir sevgili/eş sizi her zaman desteklemelidir. İkinizin konuyla ilgili farklı düşünceleri ya da hayata farklı bakış açıları olsa bile, iyi bir partner sizi her zaman cesaretlendirmelidir. Eğer hayallerinizi baltalıyor ve sizi aşağılıyorsa belki de veda etmenin zamanı gelmiştir...

Bir ilişkideyken her iki tarafın da birbirlerinin özgürlüğüne saygı duyması gerekir. Her ne kadar her anınızı ona haber vermeniz gerekmesede, kafanıza göre istediğiniz kişiyle, istediğiniz zamanda bir yerlere gitmek de doğru değildir. Sonuçta ilişki bir "birliktelik"tir. Bunun doğru anahtarı ise iletişimdir. Ancak partneriniz sizi devamlı kontrol ediyorsa ve arkadaş/aile ile vakit geçirmenizden bile rahatsız oluyorsa, işte bu durum özgürlüğünüzü kısıtlamaya doğru gider. Bu, muhtemelen onun geçmişiyle ilgili yaşadığı sorunlara ve özgüvensizliğe kadar uzanan bir problemdir.

İÇ HUZURUNUZ

Uzun ve yorucu bir günün sonunda partnerinizin size huzur vermesi çok önemlidir. Bunun yerine sizi daha da stresli hissettirip, midenizde kötü kelebeklere sebep oluyorsa ilişkiniz sizin için günden güne tüketici hale gelir. Hayatınıza negatiflik ve huzursuzluk getiren bir partner, iç huzurunuzu yavaşça çürütür. Bu nedenle mutlu olmak için hayatınıza huzur ve dinginlik verecek insanlarla yolunuza devam etmeye bakın.

GÜLME İSTEDİĞİNİZ

Her ilişkide tartışmalar yaşanır ve her ilişkide iyi ve kötü günler vardır. Ancak partneriniz sizi gülümsetmeyi her zaman başarmalıdır. İçinizdeki çocuğu çıkaran bir partner sizi her daim mutlu edecektir.