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Hepatit B çocukluk çağında daha fazla kronikleşebiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Hepatit B virüsünün karaciğerde iltihaplanmaya yol açan viral hastalık olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.

Hepatit B çocukluk çağında daha fazla kronikleşebiliyor

İSTANBUL, (DHA)- Hepatit B virüsünün karaciğerde iltihaplanmaya yol açan viral hastalık olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, hastalığın çocukluk çağında sinsi şekilde ilerleyip kronikleşebileceği uyarısında bulundu.

Kan, temas ve cinsel yollarla bulaşabilen Hepatit B hastalığı, uzun süre belirti vermeden ilerleyebiliyor. İleri aşamada karaciğer kanseri ve sirozla sonuçlanan ağır tabloya neden olan Hepatit B, çeşitli yollarla bulaşabiliyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay Hepatit B hastalığı ve alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

“KİŞİ FARKINDA OLMADAN BU VİRÜSLE YAŞABİLİR”

Dünyada her yıl milyonlarca insanın Hepatit B hastalığına yakalandığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, “Dünyadaki dağılım ve sıklığına göre ülkeler yüksek, orta ve düşük endemik bölgelere ayrılmıştır. Türkiye ise yüzde 2-7 oranı ile orta endemik ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya ve Türkiye’de önemli bir sağlık sorunu olan Hepatit B enfeksiyonu aşıyla önlenebilir. Hasta kişiyle cinsel yolla ya da cinsellik içermeyen yakın temas ile geçebilir. Hasta anneden bebeğe bulaş yolu ile ki bu yol daha çok doğum sırasında meydana gelir. Hepatit B virüsü özellikle çocukluk çağında çoğu zaman herhangi bir şikâyet oluşturmadığından kişiye bu virüs bulaştığında farkında olmayabilir ve aynı zamanda uzun süre kişi farkına varmadan bu virüsle yaşayabilir” dedi.

“DÖVME, PİERCİNG RİSK OLUŞTURUR”

Dr. Mehmet Karabay, Hepatit B risk faktörlerine de dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

“Aynı ev içinde yaşayan insanlar, manikür-pedikür, berberler ve piercing, dövme gibi durumlarda potansiyel risk oluşturabilir. Aynı zamanda hastalık kendisinde de kronikleşerek kronik karaciğer hastalığı ve siroza kadar ilerleyebilir. Dolayısıyla kişiler Hepatit B açısından taranmalıdır. Bunun için kişiler bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmalı ve test yapmalılar ve test sonucuna göre de negatif olan kişiler aşılanabilirler. Hepatit B taşıyıcılığı masum olmayan bir hastalıktır. En çok kan yolu ile bulaşan bu virüs, tükürük, cinsel ilişki aracılığıyla da bulaşması söz konusudur. Özellikle hastalığın akut döneminde parenteral veya enfekte kana mukozanın maruz kalması durumunda bulaşıcılık artar.”

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