Hepatitten korunmak için bu adımlara dikkat!

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, her gün 4 bin kişinin viral hepatite bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “A’dan E’ye 5 çeşidi olan viral hepatit hastalığında B, C ve D hepatitleri uzun vadede kronikleşebildiği için daha büyük önem taşıyor. Tedavi edilmeyen hepatit B ve C kronik hepatit, siroz ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebiliyor. İleri karaciğer hastalığında bu hastaların çoğu, eğer canlı vericisi yoksa, kadavradan nakil beklerken hayatını kaybediyor” diyor. A ve E hepatitleri ise kronikleşmeseler de, ciddi salgınlara yol açabiliyor ya da risk gruplarında ölümcül karaciğer yetmezliğiyle sonuçlanabiliyorlar. İşte bu nedenle eskiden adı “sessiz katil “e çıkmış olan bu hastalık için bu yıl Dünya Hepatit Birliği’nin (WHA) benimsediği slogan, “gizli milyonları bulalım“ olarak belirlendi.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün bu denli olumsuz tablo sergileyen hepatitle ilgili yürekleri ferahlatan 2 olumlu nokta olduğunu belirterek, bunları şöyle sıralıyor: “Birincisi hepatit B’nin aşısının olması ve yok etmese de, virüsü baskılayan güçlü ilaçlara sahip olmamız. İkincisi ise hepatit C’nin henüz aşısı olmasa da, neredeyse yüzde 100’e yakın şifa sağlayan antiviral ilaçların olması. Yeter ki hastaya test uygulansın, tanı konulsun ve tedavi uygulanabilsin.” Aslında hijyen tedbirleriyle hepatitten büyük oranda korunmak mümkün olabiliyor. Prof. Dr. Nurdan Tözün, hepatitten korunmanın 6 yolunu anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.