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Hepimizin muzdarip olduğu bir durum! Ayakkabı vurmasını önlemek için yapılabilecekler...

06.11.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabının ayağımızı vurması hepimizin kabusu. Özel ve güzel günlerimizi, eğlencelerimizi, molalarımızı en kötü güne çevirebilecek bir ağrıdır. Ne kadar çabalasak da düzelmeyen ve ayağımıza daha da baskı yapan, ağrısı gittikçe şiddetlenen olay kısacası. Peki bu durumdan kurtulmak için neler yapılmalı? İşte alabileceğiniz önlemler...

Hepimizin muzdarip olduğu bir durum! Ayakkabı vurmasını önlemek için yapılabilecekler...

Tüm gün yürüdüysek veya ayakta çalıştıysak, ayakkabı vurması en büyük düşmanımız haline gelir. Ağrı ivmesi gittikçe artan ve hareket özgürlüğünü kısıtlayan bu durumdan çoğumuz muzdarip oluruz. Adım attıkça sızısını beynimizde hissettiğimiz, günümüzü çöp eden ve kanamaya kadar ilerleyebilen bu soruna karşı alabileceğimiz belli başlı önlemler mevcut. İşte ayakkabı vurmasını önlemek için yapılabilecekler...

EVDE GİYMEK

Ayakkabılar alındıktan bir süre sonra açılma yapabilir. Böylece kalıp da genişleyebilir. Ayakkabı vurmasını önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri aldıktan bir süre sonra evde giymektir. Evde açılma yaparsa gönül rahatlığı ile giymeye başlayabilirsiniz.

VAZELİNLEMEK

Ayağınıza vuran yere vazelin sürerseniz, o bölge yumuşar ve bir süre sonra ayağınız bir süre sonra düzelir.

PUDRA SÜRMEK

Topuklu ayakkabı tercih edecekseniz ayakkabınızın vurmama olasılığı çok düşük. Bunun önüne geçmek için ayakkabınızı giymeden ayaklarınıza ve biraz da ayakkabının içine pudra dökebilirsiniz. Bu formülle ayağınız tüm gün kuru kalacak, böylece vurma ve su toplamanın da önüne geçeceksiniz.

YARA BANDI KULLANMAK

İlk akla gelen ve en çok kullanılan yöntem ise yara bandı kullanmak. Ayağınızın çarpan bölgesine ayakkabınızı giymeden yara bandı yapıştırırsanız, vurmanın ve acının önüne geçmiş olursunuz.

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KALIN ÇORAP YÖNTEMİ

Ayağınızı sıkan ayakkabınızı evdeki en kalın çorapla giyin. Sonra ayakkabınızın üstüne saç kurutma makinesiyle sıcak hava tutun ve ayakkabı soğuyana kadar yürüyün. Böylelikle ayakkabınızın kalıbı genişleyecek ve giydikten sonra ayağınıza vurmayacak. Çorap ve sıcak hava yöntemini kalıp genişleyene kadar devam ettirmelisiniz.

SİLİKON TABANLAR

Eczanelerde, mağazalarda ve bazı ortopedik dükkanlarda çok rahat bir şekilde bulabileceğimiz silikon tabanlardan sadece topuk için olanını alabilirsiniz. Vuran ayakkabınıza silikon tabanı taktığınızda vurma sorunu da ortadan kalkmış olacak.

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