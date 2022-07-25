Hepimizin vazgeçilmezi: Meğer klozet kapaklarından 3 kat daha kirliymiş! Öğrenince dehşete düşeceksiniz

Masalar evlerimizin, klavyeler ve fareler ise bilgisayar başında çalışanların vazgeçilmezi. İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucunda ise hem şaşırtan hem de dehşete düşüren sonuçlara ulaşıldı. Araştırmada, ortalama bir klavyenin bir mutfak çöp kutusu kadar mikrop barındırdığını, bilgisayar faresinin ise bir paspastan daha kirli olduğunu buldu. İngiliz haber kuruluşları söz konusu araştırmanın sonuçlarını "Çalışma bulgularına göre masalar klozet kapaklarından üç kat daha kirli, klavyeler bir mutfak tipi çöp kutusu kadar mikrop barındırıyor" başlığıyla verdi.

BİNLERCE MİKROP ELİMİZİN ALTINDA BARINIYOR!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık'taki ofislerde her bir parçadan sürüntü örneği alındı ve ardından kirli ev eşyalarıyla karşılaştırıldı. Ortalama bir masada inç kare başına neredeyse 21.000 mikrop vardı, bir klavye tipik olarak 3 bin 295 mikrop barındırıyordu, bir fare için ise bu sayı 1.676 idi. Ofis telefonlarıysa 25 binden fazla mikrop barındırıyordu.

MASALARIN DÜZENLİ TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERMİYORLAR

TechDisinfect temizlik şirketinin genel müdürü Karim Samani, "Masalar ve ofis eşyaları, onlarla çok daha fazla zaman geçirdiğimiz için bir klozet kapağından dört kat daha kirli olabilir. İnsanlar masalarında yiyip içmeye meyillidirler, sonrasında temizlik yapmayı asla düşünmezler. Çalışanlar ayrıca düzenli olarak dezenfekte etmeye ciddi şekilde önem verme eğiliminde değiller. Virüsler, mikroplar ve bakteriler evin her yerine çok kolay bulaşabilir, ancak iş yerlerimiz potansiyel olarak çok daha büyük bir tehlike." şeklinde konuştu.

"VİRÜS BARINDIRABİLECEK YERLER YALNIZCA FAZLA KULLANILAN ORTAK ALANLAR DEĞİL"

Kahve fincanlarından klavyelere kadar her şeyin enfeksiyon barındırabileceğini belirten Samani, "Virüs barındırabilecek yerler yalnızca fazla kullanılan ortak alanlar değil, bazı virüsler metal ve plastik gibi yüzeylerde bir güne kadar hayatta kalabilir, yani dizüstü bilgisayarlar, tabletler, telefonlar, klavyeler, fareler, yazıcılar gibi günlük bilişim teknolojileri ekipmanları virüsün iletimi için tehlikeli noktalar olabilir" dedi.

"GERÇEKTE NE KADAR KİRLİ OLABİLECEĞİNİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Araştırmayı yürüten web sitesinin sözcüsü ise şunları kaydetti:

"Böyle bir çalışmaya başlayarak, şok edici sonuçlar alıp alamayacağımızı merak ettik. Klozet kapaklarını, paspasları ve mutfak çöp kutularını sıradan masa öğeleriyle karşılaştırdığımızda, masaların gerçekte ne kadar kirli olabileceğini görünce şaşırdık."



