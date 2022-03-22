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'Hepiniz öleceksiniz' diye tehdit etmişti! 'Korku apartmanı'nda flaş gelişme

22.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir mahalle yaklaşık 1 aydır dehşeti yaşıyor. Mahalledeki binalardan biri ölüm tehditleri ve kundaklama olayları nedeniyle 'korku apartmanı' olarak anılmaya başladı. Söz konusu olaylardan sorumlu kişiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

'Hepiniz öleceksiniz' diye tehdit etmişti! 'Korku apartmanı'nda flaş gelişme

Avcılar'da bir vatandaş, dairesindeki elektrik kesintisinden apartman komşularını sorumlu tuttu. Bunun üzerine apartmanın duvarlarına 'Hepiniz öleceksiniz' şeklinde yazılar yazarak tehditlerde bulunup binayı defalarca kundaklama girişiminde bulundu. Evini de yakan H. İ.'nin son olarak teslim olduğu öğrenildi.

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Avcılar'daki Cihangir Mahallesi'nde yaşanan kundaklama olayında hakkında gözaltı kararı verilen H.İ., iki hafta sonra avukatıyla Avcılar Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi. Evli ve bir çocuk babası olan H.İ., psikolojik sorunları olduğunu ve ilaç tedavisi gördüğünü bildirdi. Rapor ve reçeteleriyle hastalığını belgeleyen H.İ., savcının talimatıyla adliyeye sevkedilmeden karakoldan serbest bırakıldı.  

İKİ KEZ DENEDİ, ÜÇÜNCÜDE YANGIN ÇIKARDI

DHA'ya olayla ilgili bilgi veren apartman sakinleri, H.İ.'nin dubleks dairesinde elektriği kaçak kullandığı için kesildiğini öne sürdü. H.İ.'nin elektriğin kesilmesine öfkelendiğini ve bina duvarlarına "Hepiniz öleceksiniz" yazdığını, otomobil kaportalarını çizdiğini anlatan komşuları, 22 Şubat günü bu kez paspas ve su sayaçlarını ateşe verdiği söyledi. H.İ.'nin ertesi gün de birbirine bağladığı üç piknik tüpüyle kiracı olduğu evde yangın çıkartmaya çalıştığını söyleyen apartman sakinleri, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangının önlendiğini belirtti.

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Mahallede binalarından 'Korku Apartmanı' olarak bahsedildiğini söyleyen komşuları, H.İ. iki kundaklama girişiminden sonra da ortadan kaybolduğunu anlattı. H.İ.'nin 24 Şubat sabahı üçüncü kez ortaya çıktığını, evindeki tüm eşyaları üst üste yığdıktan sonra ateşe verdiğini belirten komşuları, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangının diğer dairelere sıçramadan söndürüldüğünü söyledi. H.İ.'nin bir kez daha kaçmayı başardığını, evde büyük zarar oluştuğunu belirten komşuları, tüm bu yaşananlardan sonra avukatıyla gidip teslim olduğunu ve adliyeye bile çıkarılmadan serbest kaldığını belirttiler. 

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Avcılar Polis Merkezi'nde ifade veren H.İ. psikolojik sorunları olduğunu, ilaçla tedavi gördüğünü bildirdiği öğrenildi. Kullandığı ilaçlarla ilgili rapor ve reçeteleri de polise bildiren H.İ., savcının talimatıyla adliyeye çıkartılmadan karakoldan serbest bırakıldı. Kundaklanan evde tadilat ve temizliğe başlayan ev sahipleri, H.İ.'ye ait yanmış eşyaları da bina önüne indirdi. (DHA)

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