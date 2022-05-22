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  4. Hepsi bir anda bomba gibi patlamaya başladı! Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı

Hepsi bir anda bomba gibi patlamaya başladı! Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı

22.05.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te korku dolu anların yaşandığı bir yangın meydana geldi. Dükkan olarak kullanılan bir barakada yangın çıktı. Yangın sırasında bir anda çakmak gazı tüplerinin bomba gibi patlamaya başlaması çevredekileri korkuttu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alınan yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Hepsi bir anda bomba gibi patlamaya başladı! Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı

Korkutan yangın, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dükkan olarak kullanılan Ali Öztürk’e ait barakada tamirat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı.

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ÇAKMAK GAZI TÜPLERİ BOMBA GİBİ PATLAMAYA BAŞLADI

Yangında, çeşitli giyim ve aksesuar malzemelerinin satıldığı dükkandaki çakmak gazı tüpleri bomba gibi patlamaya başladı. Patlayan gaz tüpleri çevredeki vatandaşları korkuturken, ihbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, iş yeri sahibi ise yangında zarar görmeyen mallarını kurtarmaya çalıştı.

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BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR

Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. (İHA)


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yangın Karabük
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