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Hepsi çok güzel kokuyor ama... Dikkat! Bu işaretler yoksa almayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

Kokulu silgilerle ilgili uyarılarda bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi (ADÜ) Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Erge, kokulu silgilerin kanserojen olduğuna dikkat çekerek organik çözücülerin bağımlılık yaptığını ve uyuşturucu bağımlılığı riskini artırdıklarını söyledi.

Hepsi çok güzel kokuyor ama... Dikkat! Bu işaretler yoksa almayın

Çocukların çok sevdiği kırtasiye ürünlerinin başında gelen kokulu silgiler tehlike saçıyor. Okulların kademeli olarak açılması ile birlikte her yıl olduğu gibi kırtasiye malzemelerine olan ihtiyacın arttığını ve kokulu ürünlerin çocukların dikkatini daha fazla çektiğini ifade eden ADÜ Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Erge, “Sağlıklı kırtasiye malzemelerinin seçimi konusunda ebeveynlere yine büyük görev düşüyor. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar renkli ve kokulu kırtasiye ürünlerini tercih ediyor. Özellikle değişik renk ve şekildeki kokulu silgilerin bu yaş grubu çocukların dikkatini çeken başlıca ürünler olduğunu biliyoruz. Bazı ebeveynler çocukların okul hevesini kırmamak için hemen istediklerini alma eğiliminde olabiliyor. Öncelikle biz ebeveynler bu ürünlerin zararları konusunda bilinçlenmeli ve çocuklarımıza bu bilgileri anlayabilecekleri dilde ifade etmeliyiz” dedi.

BAĞIMLILIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kokulu silgilerdeki organik çözücülerin bağımlılık yaptığını belirten Erge, "Kırtasiyelerde bulunan ve okul için kullanılan pek çok ürünün çocuklara satışının 7 Ağustos 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanan 5898 Sayılı uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına dair kanunla yasaklanmış durumda olduğunu biliyoruz. Bu kanunun amacı; solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen ürünlerin kontrolünü sağlamak, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek onları bu maddelerin zararlı etkilerinden korumaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeliğe giren kanun kapsamında uçucu madde ihtiva edebilen ürünler arasında bağımlılık yapıcı maddelerin bulunduğu kokulu silgiler de yer alıyor. Kokulu silgilerdeki organik çözücülerin bağımlılık yaparak uyuşturucu bağımlılığı riskini arttırdığı ve aynı zamanda kanserojen olduğu biliniyor" diye konuştu.

FİTALAT UYARISI!

Prof. Dr. Erge, kokulu silgilerde insan sağlığına oldukça zararlı ’fitalat’ adlı organik bileşiklerinde bulunabildiğine dikkat çekerek, ’Fitalatlar endüstride plastikleri yumuşatma dışında boya ve kokuların uzun süre dayanmasını sağlamak amacıyla da kullanılıyor. Plastiğe kimyasal olarak bağlanmayan, kolayca buharlaşabilen, bu nedenle de kolayca çevreye yayılabilen fitalatlar vücudumuza ağız, solunum veya deri yolu ile girebiliyor. Özellikle fitalat içeren ürünleri sıkça ağızlarına götürebilen 3 yaş altı çocukların fitalat maruziyeti açısından oldukça riskli olduğunu biliyoruz. Fitalatların astıma, erken ergenliğe, üreme ve hormonal sistemde bozukluklara, karaciğer hastalıklarına ve kansere neden olabildiği gösterilmiştir. Kokulu silgilerde canlı renklere sahip olduğu için tercih edilen, kanserojen olduğu için ülkemizde yasaklanan azo boyar maddeler de kullanılabilmektedir. Azo boyaları aynı zamanda temas alerjilerinde de neden olabilmektedir. Birçok kırtasiye ürününde oldukça tehlikeli olan ağır metallerin de bulunabildiği bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

BU İŞARETLERE DİKKAT!

Ürünlerin üzerinde TSE ve CE işaretlerinin en az biri olması gerektiğini ifade eden Erge, "Ebeveynler olarak zararlı kimyasallar içererek insan sağlığını tehdit eden kokulu silgi ve benzeri kırtasiye ürünlerini tercih etmemeli ve aldığımız ürünler üzerinde TSE ve CE işaretlerinden en az birinin olmasına dikkat etmeliyiz" diye konuşarak kokulu silgi başta olmak üzere diğer kırtasiye ürünleri hakkında velileri uyardı.

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