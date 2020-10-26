Hepsi çok güzel kokuyor ama... Dikkat! Bu işaretler yoksa almayın

Çocukların çok sevdiği kırtasiye ürünlerinin başında gelen kokulu silgiler tehlike saçıyor. Okulların kademeli olarak açılması ile birlikte her yıl olduğu gibi kırtasiye malzemelerine olan ihtiyacın arttığını ve kokulu ürünlerin çocukların dikkatini daha fazla çektiğini ifade eden ADÜ Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Erge, “Sağlıklı kırtasiye malzemelerinin seçimi konusunda ebeveynlere yine büyük görev düşüyor. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar renkli ve kokulu kırtasiye ürünlerini tercih ediyor. Özellikle değişik renk ve şekildeki kokulu silgilerin bu yaş grubu çocukların dikkatini çeken başlıca ürünler olduğunu biliyoruz. Bazı ebeveynler çocukların okul hevesini kırmamak için hemen istediklerini alma eğiliminde olabiliyor. Öncelikle biz ebeveynler bu ürünlerin zararları konusunda bilinçlenmeli ve çocuklarımıza bu bilgileri anlayabilecekleri dilde ifade etmeliyiz” dedi.

BAĞIMLILIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kokulu silgilerdeki organik çözücülerin bağımlılık yaptığını belirten Erge, "Kırtasiyelerde bulunan ve okul için kullanılan pek çok ürünün çocuklara satışının 7 Ağustos 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanan 5898 Sayılı uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına dair kanunla yasaklanmış durumda olduğunu biliyoruz. Bu kanunun amacı; solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen ürünlerin kontrolünü sağlamak, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek onları bu maddelerin zararlı etkilerinden korumaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeliğe giren kanun kapsamında uçucu madde ihtiva edebilen ürünler arasında bağımlılık yapıcı maddelerin bulunduğu kokulu silgiler de yer alıyor. Kokulu silgilerdeki organik çözücülerin bağımlılık yaparak uyuşturucu bağımlılığı riskini arttırdığı ve aynı zamanda kanserojen olduğu biliniyor" diye konuştu.