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  4. Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

15.10.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yıldır göz doktoru olan Dr. Katerina Kurteeva, kendisine gelen bir hastanın gözünden çıkanlara inanamadı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı göz problemi yüzünden yıllardır lens kullanan hasta, gözündeki lensleri unutmasının yanı sıra iki yıldır kontrole de gitmedi. Yıllar içinde görünüşü bulanıklaşmaya başlayınca doktora gitti. Doktor, gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

20 yıllık göz doktoru, kendisine gelen yaşlı bir hastasının gözünden tam 23 tane kontakt lens çıkardı. Hasta iki yıl boyunca kontrollere gitmedi ve aylar içinde görüşü giderek bulanıklaştı. Dr. Kurteeva, hastasına gözlerini kontakt lenslere ara vermesi için tavsiyede bulundu. Ancak hasta doktorun tavsiyesini dinlemeden lens taktı. Lensler çıkarıldıktan bir ay sonra hastanın görüşü normale döndü

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İKİ YILDIR GÖZ DOKTORUNA GİTMEDİ

Yaşlıların yılda bir kez kontrol için göz doktoruna gitmeleri teşvik edilse de, bu kadın iki yıldır kontrole gitmemişti.

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Dr. Kurteeva, kadının 30 yıldır kontakt lens kullandığını ve bunun aşırı derecede dikkatsizlik olduğuna inandığını söyledi.

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Doktor, hastanın görüşünü kaybetmediği veya enfeksiyon geçirmediği için şanslı olduğunu söyledi. Dr. Kurteeva, 20 yıllık optometrist olarak 'hiç böyle bir şey görmediğini' söyledi.


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lens
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