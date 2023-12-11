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    4. Hepsi illallah dedirtecek türden! Düzenle araları olmayan en dağınık burçlar belli oldu

    Hepsi illallah dedirtecek türden! Düzenle araları olmayan en dağınık burçlar belli oldu

    11.12.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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    Her burcun karakteristik yapısı farklıdır. Astrologlara göre 3 burç dağınıkları nedeniyle aynı ortamda yaşadıkları kişilere 'illallah' dedirtiyor. İşte, düzenle araları olmayan en dağınık burçlar...

    Burçların karakteristik yapı üzerinde etkisi olduğunu inanılır. Düzenliliğin yaşam kalitesini artıran alışkanlıklar arasında olduğuna dikkat çeken astrologlar en dağınık burçları açıkladı.

    YENGEÇ BURCU

    FAZLASIYLA ANAÇLAR AMA...

    En anaç burç olarak bilinen hassas yengeç burçları dönem dönem düzensiz bir hayat benimseyebiliyor. Özel hayatlarında yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle bir süre düzensiz yaşayan yengeçleri bu aşamadan kurtaracak kişi yine kendileri oluyor.

    YAY BURCU

    DÜZENSİZLİKLERİNİN İÇERİSİNDE DÜZENİ BULUYORLAR!

    Yay burçları kendilerine ne yapılmasını söylenenlerden hiç hoşlanmıyor. Bu durumlarda kendilerini kapana kısılmış gibi hissediyorlar. Yayların kendilerine ait dünyasında düzensizliklerin içerisinde düzeni bulunuyor. Düzensiz yaşamlarına yapılan baskılar karşısında rahatsız oluyorlar.

    TERAZİ BURCU

    DÜZEN TAKINTISI OLAN KİŞİLERİ DELİRTİYORLAR!

    Terazi burçları hayatın birçok alanında karar vermekte zorluk çekiyor. Yaşadıkları kararsız anlar Terazilerin düzensiz bir döngüye girmesine sebep oluyor. Yapılan planlara karşı düzensiz davranan terazi burçları düzen takıntısı olan kişileri delirtebiliyor.

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