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Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde temizlik işçileri tarafından toplanılarak dezenfekte edilen kitaplar binlerce kitaptan oluşan bir kütüphane oluşturdu. Çalışmalarına 2016 yılında başlanılan kütüphane, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapların dezenfekte edilmesiyle biriktirilmeye başlandı.

Fazlaca kitap elde edilmesinin ardındansa belediye tarafından Temizlik İşçeri Müdürlüğü'nün bulunduğu şantiyede kütüphane kuruldu. 2016 sonunda 3 bin 500 kitapla başlanılan proje 2018 yılı sonunda 25 bin kitaba ulaştı.

Temizlik işçilerinin kurduğu kütüphanede kitap sayısı 25 bine ulaştı

Ankara'da, Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılan kitaplarla oluşturduğu kütüphanedeki kitap sayısı, 25 bin oldu. Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, 2016 yılından itibaren çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları dezenfekte edip, biriktirmeye başladı.
Biriktirilen kitaplarla belediye tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu şantiyede kütüphane kuruldu. Kentte, 2016 sonunda 3 bin 500 kitapla açılan kütüphanede, bağışlarla 2018 yılı sonunda 25 bin kitap oldu. Ansiklopedilerden tarih kitaplarına, romanlardan kişisel gelişim kitaplarına kadar geniş yelpazedeki kitapların bulunduğu kütüphaneden öncelikle şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor.
İşçiler, kitapları ödünç alabildiği gibi dinlenme saatlerinde diledikleri kitabı okuyabiliyor ya da satranç oynayabiliyor. İşçilerin çocukları da kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünü diledikleri gibi kullanabiliyor.
Öte yandan toplanan kitapların, belediye tarafından köy okullarına ve ilçe kütüphanelerine ulaştırılması için çöp kamyonu yenilenerek, gezici araç haline getirildi. İşçiler, 'gezici kütüphane' ile dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategorideki kitapları öncelikle öğrencilere olmak üzere okurlara ulaştırıyor.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kütüphanenin kurulmasının ardından yapılan kitap bağışlarının çok değerli olduğunu belirterek, "Tüm Çankaya'yı temizlemekle yetinmeyen, kütüphane kuran, bununla da yetinmeyerek, kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çankaya çöp

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