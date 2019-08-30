'Her 5 kadından birinde migren var'

Türk Nöroloji Derneği ve Beşiktaş Belediyesince 22 Temmuz Dünya Beyin Günü kapsamında Levent'teki Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezinde migren için farkındalık etkinliği düzenlendi. Programda konuşan Prof. Dr. Öztürk, migren hastalığı hakkında bilgi verdi. Migrenin, kişinin tüm hayatını etkilediğini anlatan Öztürk, "Bazen hastalar tarafından üzerinde çok durulmuyor ve ciddi tedavi olanakları aranmıyor. Bunun üzerine de kişi yıllarca yaşam kalitesi düşmüş bir şekilde hayatını sürdürür. Migrenin kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha fazladır. Her 5 kadından birinde migren görülürken, erkeklerde bu oran 10'da 1'dir. Global olarak ise her 7 kişiden 1'inde ortaya çıkıyor." diye konuştu. Öztürk, migrenin 4-72 saat süren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta veya şiddetli, fizik aktivite ile şiddetlenen bulantı, kusma veya ses-ışık hassasiyetinin eşlik ettiği ağrı ataklarıyla seyrettiğini kaydetti. Bu belirtilerin yanında bazen görme bozuklukları, kol bacakta uyuşukluk, güçsüzlük, konuşma bozukluğu gibi durumların da ağrıya öncülük veya eşlik ettiğini sözlerine ekledi.

'TÜRKİYE'DE MİGREN HASTALIĞI ORANI YÜZDE 16' Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Sabahattin Saip, ebeveynlerinde migren olanların çocuklarında da migren görülme oranının yüksek olduğuna vurgu yaptı. Saip, "Yüzde 60 gibi bir aileden geçiş oranı var. Yani birinci derecede akrabada, anne ve babada migren varsa çocukları da miras gibi almış durumdalar. Daha ergenlik çağında çocuklar 'Annemde vardı, babamda vardı, bende de başladı.' diyebilirler." ifadelerini kullandı. Migrenin dünya çapında hemen hemen her ülkede görüldüğünü belirten Saip, "Migrenin ırksal farklılık yok. Dünyada şu toplumda az görülür gibi bir şey yok. Dünyanın her bölgesinde, tarihte hep var olmuş bir durum aslında. Mesela Japonya’da bu oran yüzde 8 ile düşük olmakla birlikte, dünyada ortalama yüzde 10'dur. Türkiye, yüzde 16 ile en sık görülen ülkeler arasında bulunuyor. İtalya yüzde 16, Fransa yüzde 12, İsviçre yüzde 13, Danimarka yüzde 10." bilgisini verdi. Migren ataklarının farklı nedenleri olabileceğine değinen Saip, bir atağı açlığın başka bir atağı da uykusuzluğun tetikleyebileceğini ifade etti.