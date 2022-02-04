Her 80 kadından 1'inde görünüyor! Neredeyse hiçbir belirti vermiyor

Ancak kadınlar rutin kontrollere başvurdukları zaman tesadüfen muayene sırasında tanısı konabiliyor. Bunun dışında ancak ilerlemeyen aşamalarda anlaşılabiliyor. Var olan over kitleleri, ancak yayılarak kişinin karnının içerisinde sıvı oluşturduğu vakit hasta ağrı duyuyor, karnı şişiyor ve durumdan rahatsız oluyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

YENİ YÖNTEMLER HASTALARA UMUT VERİYOR

Bu hastalığın henüz başındayken yani ilk aşamalarda, yalnızca cerrahi yöntem ile hastayı hastalıktan tamamen kurtarmak mümkün olabiliyorken, ileri evrelerde ameliyatın yanı sıra kemoterapi de gerekiyor.

Tabii ki hastaların cerrahlara, tümör henüz küçükken, hastalık ilerlemeden başvurması herkes için sevindirici bir durum. Fakat bu çoğu zaman mümkün olmuyor. Son birkaç senede ileri evre yumurtalık kanserinde sıcak kemoterapi uygulanmasının sağ kalımı anlamlı olarak arttırdığına dair çalışmalar çıkmaktadır.

OVER KANSERİNE KARŞI SICAK KEMOTERAPİ

İleri evrelere ulaşmış over (yumurtalık) kanseri için, hastaların umudunu artıran ve cerrahların elini kuvvetlendiren bir silah var. Bu da: Sıcak Kemoterapi.

Ameliyatta geride tümör kalmaması çok önemliyken bir diğer mühim husus da uygulanabilecek olan “sıcak kemoterapi” tedavisidir. Sıcak kemoterapi tedavisine uygun olan hastalara, ameliyatın hemen ardından, tümörü alma işlemi bittikten sonra bu yöntem uygulanır. Sıcak kemoterapi ile tam gerçekleştirilen sitoredüktif cerrahi sonrası kalan gözle görülmeyen mikrokobik tümör odakları hedeflenir. Bu anlamda, sıcak kemoterapi, over kanserinde ameliyatın tamamlayıcısı olarak düşünülebilir.

SICAK KEMOTERAPİ NASIL UYGULANIR?

Belirli bir ısıya getirilen kemoterapi ilaçları (42ºC), ameliyat olan hastanın karın boşluğu kısmına verilir. Damardan verilen kemoterapiye göre, karın boşluğu içinde daha yüksek dozda direkt kemoterapi uygulanmış olur. Sistemik yan etkiler de daha az izlenir. Kemoterapinin belirli bir sıcaklıkta verilmesi, ilacın dokuya penetrasyonunu arttırır. Bu önemli uygulama şu anda hala standart tedaviye girmemiş olsa da yapılan klinik araştırmalar, bu uygulamayı alan hastaların, almayanlara oranla 1,5 yıl (18 ay) kadar bir süre hastalıksız sağ kalım artışını elde ettiğini göstermiştir.

Bunun yanında, bazı hasta grubunda kullanılabilen akıllı ilaçlar da, genetik mutasyonu olan hastalarda over kanseri ameliyatı sonrası tedavi almadan geçen sağ kalımı 4 yıla kadar uzatabilmektedir.



