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Her aktarda bulunuyor! Terlemeyi önlemenin yolu buradan geçiyor

16.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terlemek rahatsız edici durumlara sebep olabiliyor. Özellikle yaz aylarının bunaltıcı sıcak havaları nedeniyle terleme çok daha artış gösteriyor. Terleme sorununuzdan şikayetçiyseniz bu sorunun çözümü aktardan geçiyor. Tuz sabunu terleme miktarını azaltan en iyi çözümler arasında bulunuyor.

Her aktarda bulunuyor! Terlemeyi önlemenin yolu buradan geçiyor

Günde ortalama olarak 1 litre terleniyor. Bu ter miktarı kişiden kişiye göre değişim gösteriyor. Sıcak veya baharatlı yiyecekler yemek, sentetik malzemelerden yapılan giysiler giymek ve fazla kilo gibi diğer etkenler daha fazla terlememize neden olabiliyor. Genel olarak, bedenlerimiz gerçekten ihtiyacımız olduğunda daha fazla ter atmaya çalışıyor. Sosyal çevrede rahatsız edici durumlara yol açan terleme için çözüm yolları aranıyor. Aktarlar, sıcak havalarda önüne geçilemeyen terleme sorununu doğal bir yol ile çözmek isteyen vatandaşlara tuz sabunu kullanmalarını öneriyor.

TER KOKUSUNUN ÖNÜNE GEÇİYOR

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Tuz sabunu, kaya tuzu olarak da bilinen ‘Himalaya’ tuzunun bir kalıp içinde sıkıştırılması sonucu elde edilen, tamamen doğal içeriğe sahip bir sabundur. İçerisinde 70’i aşkın mineral bulunduran tuz sabunu, pek çok faydaya sahip. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla tuz sabununun, kötü kokuyu engelleme özelliği öne çıkıyor. Su ile temas ettiğinde, diğer sabunların aksine köpürmeyen tuz sabunu, vücutta ter kokusunun oluşmasının önüne geçiyor.

TUZ SABUNU YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

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Eskişehir’de uzun yıllardır aktar işletmeciliği yapan Abdullah Alkan, tuz sabununun bu havalarda yoğun talep gördüğünden bahsetti. Tuz sabununun faydalarını bilen vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Alkan, “Tuz sabunu düzenli kullanıldığında sıcak havalarda terlemenin önüne geçiyor. Tuz sabununun işe yaraması için doğru kullanılması gerekiyor, kimse bunu anlatmıyor insanlara. Nasıl kullanılması gerektiği hakkında yeterince bilgi verilmiyor. Duş aldıktan sonra vücudunuz nemliyken sabunu sürüyorsunuz. Bunu duştan çıkarken yapmanız gerekiyor ve üstünüzü kurulamadan çıkmanız lazım. Yeni doğan bebeklerin tuza yatırılmasına benziyor. Kurularsanız, tuz ve içindeki mineraller havluya geçer ve bir işe yaramaz. Vücutta kalan tuz parçaları, sıcak havalarda terlemeyi önler ve mineral kaybının önüne geçer. Ayrıca tuz sabunu, cilt hastalıklarına karşı çok etkili. Bu tuz vücudunuzda kaldığı sürece, bakteri ve virüsleri yok ediyor. Her şeyde olduğu gibi tuz sabunun da fazla kullanımı zarar verebilir. Vatandaşlar üç dört günde bir düzenli olarak kullanırsa faydasını görecektir. Tamamen doğal, katkı maddesiz tuz sabunlarının fiyatı 25 lira, bir kere alındıktan sonra uzun süre kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

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