Her aktarda kolayca bulabileceğiniz bu otun suyu ile saçlarınız hiç olmadığı kadar sağlıklı olacak!

Herkes saçlarının dipten uca sağlıklı bir şekilde bakımlı olmasını ister. Son derece kolay uygulanabilen ısırgan otu suyuyla saçınıza bakım yapmanız mümkün. Isırgan otu suyunun haftada en az 2 kere kullanımı saçlarınızın kırıksız ve kepeksiz olmasını sağlıyor. İşte, ısırgan otu suyunun saç bakımında inanılmaz etkileri ve tüm detaylar…

Isırgan otu suyu, saçlarınızın kepekten arınmasını sağlıyor.

Saç derisine yeterli miktarda uygulandığında saç derisini yeniliyor.

Saç diplerine nüfuz ederek saç yapısını güçlendiriyor.

Isırgan otu suyu, saç dökülmelerini %100'e kadar önlüyor.

Saç derisindeki hücreleri harekete geçiren ısırgan otu suyu, kan akışının hız kazanmasını destekleyerek saçların hızla uzamasını sağlıyor.

Günlük hayatta saç şekillendirmek için sık sık fön makinesi, maşa ve düzleştiriciler gibi ürünler kullanılıyor. Isırgan otu suyu, bu ürünlerin saçta ve saç derisinde oluşturduğu olumsuz etkileri kolaylıkla ortadan kaldırıyor.

Isırgan otu suyu, maske şeklinde saç derisinin hücrelerine kolaylıkla uygulanıyor. Bu yöntem saçlarınızın kepeklerden arınmasını ve saçlarınızın yeniden çıkmasını sağlıyor.

Saç derisi; dökülme ve kepek oluşumlarının başladığı bölge olduğu için ısırgan otu suyunu saç diplerinize uygulayarak kısa sürede sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

ISIRGAN OTU SUYU MASKELERİ

Maske şeklinde saça uygulanabilen ısırgan otu suyu saç derinizde yer alan ölü hücreleri canlandırarak harekete geçiriyor. Isırgan otu suyu maskesi hazırlamak için yapmanız gerekenler:

Isırgan otu suyu ve zeytinyağı ile maske yapabilirsiniz. Bir miktar ısırgan otu suyunu zeytinyağı ile karıştırıp saçlarınıza maske şeklinde uygulayın ve birkaç saat saçınızda bekletin. Ardından durulayıp farkı görün.

Isırgan otundan yaptığınız çayı maske olarak kullanabilirsiniz. Bu çayı ister için ister maske olarak kullanın. Isırgan otlu çay maskesi sayesinde saçlarınızdaki parlaklık ve dolgunluk artar.

Isırgan otu suyu ve Hindistan cevizi yağı maskesinin saça birçok faydası var. Her iki malzemeyi eşit miktarda karıştırıp saçınıza uygulayın. Bu karışım sayesinde hacimli saçlara kavuşabilirsiniz.



