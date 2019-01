Her anne babanın bilmesi gereken ilk yardım kuralları

Çocukluk çağında istenmeyen olayların en önemlilerini trafik kazaları, suda boğulmalar, yanıklar, düşmeler, zehirlenmeler, besin ve yabancı cisim aspirasyonları ve ateşli silah yaralanmaları oluşturur.

Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Gör. İsmail Gönen bu durumlarda her anne babanın bilmesi gereken bilgileri paylaştı:

• Her anne ve baba çocuklarda ilkyardım konusunda düzenlenen kurs ve eğitim programlarına katılmalıdır. Acil durumlarla ilgili ihtiyaç duyulacak malzemeler bir torba içinde her an ulaşılabilir bir yerde hazır bulundurulmalıdır.

• Eğitimsiz bir kişi kalp-akciğer canlandırması yapmaya kalkarsa çocuğa daha fazla zarar verebilir. Gereksiz yere yapılacak kalp masajı atmakta olan bir kalbi durdurabilir. Çocuklarda hava yolunu açık tutmak, ağızdan ağza solunum yapılması ilk yardımda çoğunlukla yeterli olacaktır.

Acil durumlarda soğukkanlı ve planlı davranmak çok önemlidir. Bu nedenle bir yandan çocuğa müdahale ederken bir yandan da doktor ya da acil servis aranarak (112) yardım istenmelidir.