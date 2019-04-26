"Her aşk yıldırım aşkıdır"

EDİRNE (AA) - Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Elmas, aşkı "akıl tutulması" olarak tanımlayarak, "Aşkların hepsi yıldırım aşkıdır." dedi.

Prof. Dr. Çiğdem Elmas, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi'nde "Aşkın kokusu" konulu sunum gerçekleştirdi.

Aşkı insan vücuduna yaptığı etkilerden dolayı "akıl tutulması" olarak tanımlayan Elmas, "Aşk, bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılıktır. Sevdiğimiz kişiyi gördüğümüz zaman ve hatta düşündüğümüzde midemizden yukarıya doğru kelebeklerin uçuşmaya başladığını hissederiz." diye konuştu.

Elmas, aşkın fiziksel psikolojik etkilerinin olduğunu belirterek, aşık olan insanın cildinin parladığını, vücudunun mutluluk hormonu salgıladığını ve yaşama pozitif şekilde baktığını anlattı.

Karşı cinse duyulan aşkın saniyeler içinde ortaya çıktığının altını çizen Elmas, "Gör, kokla ve sev. Aşkların hepsi yıldırım aşkıdır. Çünkü o kişiyi gördüğünüz anda, 1,5 saniyede gözlerinizin çektiği fotoğrafı beyninizde ilgili alanlar hemen algılıyor. Onun hemen arkasından hormonlar sentezlenmeye başlıyor. Eğer o kişi bize uygunsa ona doğru koşuyoruz ancak değilse tam tersi istikamete gidiyoruz. Her şey bu kadar hızlı. Görmek ve koklamak neredeyse birbiriyle eşit. Hem görmek hem koklamak beynimizdeki o 1,5 saniyenin arkasından bize o kimyasalların salgılanmasını sağlıyor." şeklinde konuştu.