HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her baş dönmesi vertigo değildir! İlaç tedavisi fayda sağlamıyor

Her baş dönmesi vertigo değildir! İlaç tedavisi fayda sağlamıyor

25.02.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vertigo sorunu yaşayan kişiler, dış dünyanın sürekli hareket ettiği hissini yaşıyor. Kişide kaygı var ise baş dönmesinin ölüyormuş hissi yaşattığını belirten uzmanlar, güvensizlik hissinin de korkuya yol açtığını ifade ediyor. Uzmanlar, nadiren beyincikle ilgili de olsa vertigoya daha çok iç kulak terazindeki bozulmanın yol açtığını, tedavide ilaç kullanımının fayda sağlamadığını ve özel bir manevra ile kulak kristallerinin yerine oturtularak sorunun giderildiğini vurguluyor.

Her baş dönmesi vertigo değildir! İlaç tedavisi fayda sağlamıyor

Vertigo sorununu dış dünyanın sürekli hareket etmesi olarak tanımlayan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Dengeyi sağlayan organların hareket etmesi üzerine, bazen yukarıdan aşağı ve sağdan sola kayması şeklinde ortaya çıkan baş dönmesidir. Genelde bu hareket hissi eğilip kalkma, yatıp kalkma, sağ veya sola dönme, dikleşme ve ani pozisyon değişikliklerinde daha çok ortaya çıkar. Vertigo, rahatsız edici bir durumdur. Kişide kaygı var ise baş dönmesi ölüyormuş gibi hislere neden olabiliyor. Ayrıca güvensizlik hissi kişiyi oldukça korkutabiliyor.” ifadelerini kullandı.

İÇ KULAKTAKİ TERAZİ BOZULUNCA ORTAYA ÇIKIYOR

“Sebeplerden biri beyincik hastalıklarıdır. Genellikle damar tıkanıkları sonucu ortaya çıkar ama bu çok nadir görülüyor. Vertigo sorununun temel sebebi kulak kaynaklıdır. Kulakta denge organlarımız vardır. Su terazisine benzeyen bu organlar, vücudun hareket dengesini sağlıyor. Normal yaşantımızda bu organlar bozulduğunda dış dünyanın sallandığını hissederiz. Kulak vertigolarının en sık nedeni nezle, grip, hapşırma ve boğaz yanması gibi sebeplerden iç kulaktaki terazinin etkilenmesidir. Mikrop direkt girmese de uzaktan etkileme ile vertigoyu yaratır. Kulak basıncının artması ve denge toplarının kopup başka yere gitmesi de hastalığı oluşturuyor.”

iStock-1298596834

EN ÖNEMLİ ADIM HASTAYI DİNLEMEK

Hastayı dinlemenin tedavide en önemli kısım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Muayene ve hasta öyküsü ile tanı koymak mümkün. Kulak kaynaklı belirtiler şiddetlidir, hasta ölecekmiş gibi hisseder, hayatında kusmadığı kadar kusar ve dünya şiddetli şekilde döner. Beyincik kaynaklılar ise dengesizlik ile tanımlanıyor ve yürürken dengesizlik görülüyor. Muayene teknikleri ile hastayı yürüterek yatırıp kaldırarak kaynağını tespit ediyoruz. Kulaktan ise hangi kulak içinden olduğunu da tespit edebiliyoruz.” dedi.

İLAÇ TEDAVİSİ FAYDA SAĞLAMIYOR

Vertigo kulaktaki terazinin bozulması nedeniyle görüldüğünde tedavi seçeneklerinin değiştiğini belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Tedavide kulağın kan akışını hızlandıran ilaçlar kullanılıyor. Kulak kristal kopmasında ilaç tedavileri çok fayda sağlamıyor. Kopmanın hangi kulakta olduğunu bulduğumuzda kulak ve başı aynı yöne özel bir manevra ile çeviriyoruz. Bu yöntem ile kristalleri olması gereken yere gönderebiliyoruz. Kulak su basıncı ile ilgili rahatsızlıklarda su üretimini ya da basıncı azaltacak ilaçlar kullanılabilir.” ifadelerini kullandı.

HER BAŞ DÖNMESİ VERTİGO DEĞİLDİR

Vertigo diye düşünülen rahatsızlığın aslında vertigo olmayabileceğini ifade eden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Bu yüzden öznel bir deneyim olarak kişinin yaşadıklarını sıkı bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Bazı baş dönmeleri kulak terazisi değil de boyun kireçlenmesi ve boyuna giden damarların zayıflığına bağlanabilir. Tansiyon ve şeker düşmesi atakları, bazen ‘başım dönüyor’ şeklinde yorumlanabilir. Bu durumlarda kişilerin anlattıkları hastalıkları ayrıştıran en önemli faktör oluyor.” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cilt problemlerine neden olan durdurulamaz sebep!Cilt problemlerine neden olan durdurulamaz sebep!
Putin'den dünyaya ekonomi mesajıPutin'den dünyaya ekonomi mesajı
Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı! Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı!
Anahtar Kelimeler:
vertigo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

İlginizi Çekebilir

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...

Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...

Göğüs dekoltesini ipli tercih etti! "Sütyen yok"

Göğüs dekoltesini ipli tercih etti! "Sütyen yok"

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.