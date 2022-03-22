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Her derde deva aleo veranın kullanım alanları

22.03.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleo vera özellikle son yıllarda kozmetik açısından doğal ürünler tercih edenlerin gözdesi konumunda yer alıyor. Aleo veranın hem cilt hem de saç için pek çok faydası bulunuyor. İçerisinde bulunan zengin mineraller sayesinde saç ve cildin çok daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Aleo vera kullanım alanlarını ve faydalarını öğrenmek için bu haberi okuyabilirsiniz.

Her derde deva aleo veranın kullanım alanları

Aleo vera, anavatanı olan Afrika’da ölümsüz bitkisi ve ilaç bitkisi olarak anılıyor. Birçok soruna çözüm olan aleo vera çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Doğal yaşam alanı Kuzey Afrika, Hindistan ve Akdeniz olmasına rağmen popülerleşmesiyle birlikte evin balkonlarında da yetiştirilmeye başlandı. Aleo vera doğal nemlendirici olarak kullanılabiliyor.

ALEO VERANIN CİLDE FAYDALARI

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  • Yanıkların iyileşmesini hızlandırır.
  • Cilt hastalıklarında destek tedavi olarak kullanılabilir.
  • Kırışıklıkları önleyebilir.
  • Kanser yaralarını tedavi etmeye yardımcı olur.
  • Saçları besler ve parlatır.

ALEO VERA NASIL KULLANILIR?

Aleo vera jelini kullanmak için yaprağı ortadan keserek jelini çıkarıp kullanabilirsiniz. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanabilirsiniz.

ALEO VERA MASKESİ NASIL YAPILIR?

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Önce bitkinin yapraklarından bir yemek kaşığı kadar jel çıkarın ve bir kaba koyunuz. Jelin içerisine 1 tatlı kaşığı bal ve 2 çay kaşığı kil koyarak karıştırınız. Bu maske yağlı ciltler için uygundur. Maskeyi yüzünüze uygulayınız ve 20 dakika kadar bekletiniz. Daha sonra ılık suyla yıkayınız.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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