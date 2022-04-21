Her derde deva gül suyunun bu faydalarını hiç duymamıştınız!

Gül suyu hafif kokusu ve temiz içeriğiyle hem mutfakta hem de cilt bakımında sıklıkla kullanılıyor. Oldukça doğal bir ürün olması, kolay ulaşılabilir olması onun cilt bakımlarının vazgeçilmez ürünü olmasını sağlıyor. Dünya’da pek çok ülkenin güzellik sırrı olarak kullanılan gül suyunun cilde faydaları saymakla bitmiyor.
GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI
- Cildinizin pH dengesini korur.
- Sivilce ve akneyi önler.
- Cildinizi tonlandırır.
- Cildinizi nemlendir.
- Şişliği azaltır.
- Hassas ciltlerde kullanabilir.
- Yaşlanmayı yavaşlatır.
- Cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.
- Tıkanmış gözenekleri açar.
- Cildin nem dengesini korur, yağlanmayı ve kuruluğu önler.
-
Egzama ve mantarların yol açtığı kaşıntıyı giderir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum