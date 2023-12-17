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Her detayı korkunç! Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, sevgilisini yaralayıp 21 gün boyunca tecavüz etti

17.12.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Bursa’da, Alzehimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. (43) ile birlikte yaşayan İlyas Sarıkaya (49), eve çağırdığı mahalle arkadaşı Recep Özaslan’ı (47) sevgilisi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 3 kurşunla öldürüp, cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantladı. Sarıkaya, 7 kurşunla yaraladığı sevgilisine de pansuman yapıp, 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu. Olay, F.O.'nun, Sarıkaya’nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

Her detayı korkunç! Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, sevgilisini yaralayıp 21 gün boyunca tecavüz etti

Dehşete düşüren olay, 22 Haziran’da merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. İlyas Sarıkaya, mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan’ı tabanca ile vurdu. Ardından da ağır yaralanan arkadaşına, ‘acı çekmesin’ diye iki kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, İlyas Sarıkaya, sevgilisi F.O.’ya da aynı silahla ateş açtı. Ardından da vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan kadına, cinsel saldırıda bulundu. Arkadaşı Özaslan’ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunmaya devam etti.

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KOMŞULAR KOKUDAN RAHATSIZ OLDU

Recep Özaslan’ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp, sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, F.O.'nun, 12 Temmuz’da, Sarıkaya’nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı. F.O., annesine yazdığı mesajda, “Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Diafon açık, mesaj yazma. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın” dedi. F.O.’nun annesi bu mesaj sonrası polise giderek şikayette bulundu. Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti. Sarıkaya’yı, F.O.'nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. F.O.’nun annesinin evinin önüne otomobilini park ettiği sırada karşısında gördüğü polis ekiplerini, silahını doğrultup tehdit eden İlyas Sarıkaya etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Eve giden ekipler ağır yaralı haldeki F.O. ve kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Recep Özaslan’ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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AĞZINA SİLAH DAYAYIP ZORLA UYUŞYURUCU KULLANDIRMIŞ

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, eşinden ayrılan F.O.’nun, sevgilisi olan İlyas Sarıkaya’nın evine geldiği, gece Demirtaşpaşa Mahallesi’ndeki evine dönmek istediğinde ise Sarıkaya’nın belinden çıkardığı tabanca ile gitmesine izin vermeyerek tehdit ettiği ve uyuşturucu madde kullanmaya zorladığı belirtildi. İlyas Sarıkaya’nın çağırdığı arkadaşı Recep Özaslan’ın da bir süre sonra uyuşturucu maddelerle birlikte eve geldiği ve F.O. ile birlikte uyuşturucu kullanmaya devam ettiğine yer verilen iddianamede, F.O.’nun bir süre sonra kendisinden geçtiği, ayıldığında cep telefonu ve kulaklığının olmadığını fark eden kadına, Sarıkaya tarafından, ağzına silah dayayıp uyuşturucu içirilerek, sabaha kadar cinsel istismara uğradığı kaydedildi.

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‘SİZ NE TERANE ÇEVİRİYORSUNUZ’ DİYEREK DEHŞET SAÇTI

İddianameye göre 21 Haziran saat 07.00 sıralarında uyanan F.O., salonda uyuşturucu kullanmaya devam eden Recep Özaslan ile karşılaştı. Yaklaşık 20 dakika sonra salona gelen Sarıkaya ise sevgilisi ve arkadaşı arasında ilişki olduğunu düşünerek, “Siz ne terane çeviriyorsunuz” dedi. Özaslan’ın, “Birader sen beni bilmiyor musun? Terane yok, inanmıyorsan sık” demesi üzerine Sarıkaya, tabanca ile Özaslan'ı, önce beline ardından da göğsüne ateş ederek öldürdü. Sarıkaya, ardından da F.O.'ya 7 el ateş etti. F.O., kalçası, sol kolu, böbrekleri ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken, Sarıkaya, öldüğünü düşündüğü sevgilisinin karşısına geçip uyuşturucu madde kullanmaya devam etti. F.O., 2 saat boyunca ‘ölü taklidi’ yaparken, Sarıkaya, ölmediğini gördüğü sevgilisine, “Sen hala ölmedin. Artık bir mucizesin" diyerek, sevgi dolu sözler söylemeye başladı. Bunun üzerine ise ağır yaralı kadın, öldürülme korkusuyla hamile olduğunu söyledi.

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CESEDİ 5 GÜN SONRA STREÇ FİLME SARMIŞ

Olay sonrası 5 gün boyunca yaralı olarak yerde yatan ve Recep Özaslan’ın cesediyle aynı odada yaşam mücadelesi veren F.O.’nun, kendisini hastaneye getirmeyeceğini bildiği Sarıkaya'dan, ilaç ve bandaj gibi malzemeler alarak yaralarını tedavi etmesini istediği, teklifi kabul eden Sarıkaya’nın, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansuman yaptığı kadına yaralı haldeyken, defalarca cinsel saldırıda bulunduğuna da yer verilen iddianamede, Sarıkaya’nın, Recep Özaslan’ın cesedini ise öldürdükten 5 gün sonra, önce çarşafa ardından da streç filme sarıp bantlayarak odanın köşesine koyduğu belirtildi.

YARALADIĞI ARKADAŞINI ‘ACI ÇEKMESİN’ DİYE ÖLDÜRMÜŞ

İddianamede İlyas Sarıkaya’nın ifadesine de yer verildi. Suçunu kabul eden Sarıkaya ifadesinde, F.O. ile nişanlı olduklarını, yolda gördüğü ve kalacak yeri olmayan 30 yıllık arkadaşı Recep Özaslan'ı kalması için evine çağırdığını belirtip, “Sabah, salondan gelen nefes seslerine uyandım. Recep ve F.O.'yu yarı çıplak vaziyette salonun ortasında uygunsuz halde gördüm. Recep'in karın bölgesine ateş ettim. Yerde can çekişir vaziyette olduğunu görünce, acı çekmemesi için bir el daha kalp hizasına ateş ettim. F.O.'ya dönüp 'Bunu bana neden yaptın?' diye sordum. Sonra ona peş peşe ateş ettim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. F.O. zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Kendisini yaraladıktan sonra hastaneye götürmek istedim, kabul etmedi. Bunun üzerine eczaneden aldığım ilaçlar ile kendi kendini tedavi etti. F.O. bu süreçten sonra defalarca evde yalnız kaldı. Şayet zorla alıkoyuyor olsaydım, bu zamanları fırsat bilip kaçabilirdi. F.O., cesedin ortadan kaldırılması için bana yardım edeceğini söyledi. Bu sırada bana, 'Ben sana yaptım sen de bana yaptın. Ödeşmiş olduk. Bu işin sorumlusu benim. Ceza almaman için her şeyi yapacağım' dedi” ifadelerini kullandı.

6 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI, 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianame sonrası İlyas Sarıkaya hakkında, 'kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma', 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sarıkaya'nın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde ileriki günlerde başlanacak.

(DHA)

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