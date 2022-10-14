Her evde olması şart! Hem cilde hem de saça mucizevi etkileri var

Saç ve cilt bakımı büyük önem taşıyor. Güzel, bakımlı görünmek isteyenlerin bu bakımları aksatmaması gerekiyor. Ancak hem saçta hem ciltte zaman zaman farklı problemler yaşanabiliyor. Meydana gelen problemleri aktardan kolayca bulabileceğiniz keçi sütü sabunu ile çözebilirsiniz. Keçi sütü sabununun faydalarını duyanlar oldukça şaşırıyor.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU FAYDALARI

Keçi sütü sabunu ciltte nemlendirici bir etki oluşturuyor, bu nedenle özellikle kuru ciltlilerin yardımına koşuyor.

Ciltteki siyah noktaların kolayca temizlenmesini sağlıyor.

Düzenli olarak kullanıldığında gözenekleri sıkılaştırıyor.

Bu sayede yeni siyah noktaların oluşumunun da önüne geçiyor.

Sivilcelerin oluşumunu engelliyor, oluşan sivilcelerin daha hızlı bir şekilde yok olmasını sağlıyor.

Cilt üzerindeki etkilerini egzama ve mantar gibi ciltte oluşan daha ciddi problemlerle de gösteriyor, bu sorunların iyileşme sürecine destek oluyor.

Doğal bir peeling etkisi oluşturarak ciltteki ölü derileri ciltten uzaklaştırıyor.

Hem cildi temizlediği hem de peeling özelliği gösterdiği için düzenli olarak kullanıldığında cilt renginin açılmasını, cildin beyazlamasını sağlıyor.

Bu nedenle koltuk altı, diz kapağı gibi çeşitli nedenlerle kararmış olan bölgelerin renginin açılmasını sağlıyor.

Güneş lekelerinin daha hızlı geçmesini sağlıyor.

Saç sağlığını da olumlu yönde etkileyen keçi sütü sabunu, saç derisinin ve saç tellerinin nemlenmesini sağlıyor.

Saç derisinde oluşabilen kaşıntı, deri döküntüsü ve kepek gibi problemlerin hızla yok olmasına yardımcı oluyor.

Nemlendirici özelliği sayesinde saç tellerinin güçlenmesine de destek oluyor.

Saçların daha hızlı uzamasını ve gürleşmesini sağlıyor.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU CİLT İÇİN NASIL KULLANILIR?

Keçi sütü sabununu aslında doğrudan klasik sabunu kullanabileceğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Cildiniz için uygulayacaksanız hem cildinizi hem de sabunu ıslatın ve çok bastırmadan, sabunu dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Sabunun köpükleri tüm cildinize yayıldıktan sonra dilerseniz birkaç dakika parmak uçlarınızla yine dairesel hareketler yapın ve ardından sabun kalıntılarını güzelce durulayarak cildinizi temizleyin. Eğer egzama, sivilce gibi cildinizde halihazırda bulunan bir sorun varsa sabunu doğrudan cildinize sürmek yerine iyice ıslatıp köpürtün ve köpüğünü cildinize sürün.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU SAÇ İÇİN NASIL KULLANILIR?

Saçlarınız için kullanmak isterseniz yine hem saçınızı hem de sabunu güzelce ıslatın, dairesel hareketlerle, çok bastırmadan sabunu saç telleriniz arasında gezdirerek köpürmesini sağlayın. Ardından her zamanki gibi güzelce durulayın. Düzenli bir şekilde kullandığınızda ve ardından şampuan gibi farklı bir maddeyle yıkama işlemi gerçekleştirmediğinizde etkilerini kısa süre içinde görmeye başlayacaksınız.

