KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Her evde olması şart! Hem cilde hem de saça mucizevi etkileri var

Her evde olması şart! Hem cilde hem de saça mucizevi etkileri var

14.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç ve ciltte problemler meydana gelebiliyor. Bu problemleri gidermek isteyenler çeşitli ürünler kullanıyor ama ürünlerin fiyatı çok yüksek olsa bile istenilen sonuç elde edilemiyor. Her kadının evinde bulunması gereken, hem saç hem de cilt sorunlarına iyi gelen tek bir ürün bulunuyor. O da keçi sütü sabunu. İşte keçi sütü sabununun faydaları...

Her evde olması şart! Hem cilde hem de saça mucizevi etkileri var

Saç ve cilt bakımı büyük önem taşıyor. Güzel, bakımlı görünmek isteyenlerin bu bakımları aksatmaması gerekiyor. Ancak hem saçta hem ciltte zaman zaman farklı problemler yaşanabiliyor. Meydana gelen problemleri aktardan kolayca bulabileceğiniz keçi sütü sabunu ile çözebilirsiniz. Keçi sütü sabununun faydalarını duyanlar oldukça şaşırıyor.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU FAYDALARI

  • Keçi sütü sabunu ciltte nemlendirici bir etki oluşturuyor, bu nedenle özellikle kuru ciltlilerin yardımına koşuyor.
  • Ciltteki siyah noktaların kolayca temizlenmesini sağlıyor.
  • Düzenli olarak kullanıldığında gözenekleri sıkılaştırıyor.
  • Bu sayede yeni siyah noktaların oluşumunun da önüne geçiyor.
  • Sivilcelerin oluşumunu engelliyor, oluşan sivilcelerin daha hızlı bir şekilde yok olmasını sağlıyor.

Ekran görüntüsü 2022-10-14 171924

  • Cilt üzerindeki etkilerini egzama ve mantar gibi ciltte oluşan daha ciddi problemlerle de gösteriyor, bu sorunların iyileşme sürecine destek oluyor.
  • Doğal bir peeling etkisi oluşturarak ciltteki ölü derileri ciltten uzaklaştırıyor.
  • Hem cildi temizlediği hem de peeling özelliği gösterdiği için düzenli olarak kullanıldığında cilt renginin açılmasını, cildin beyazlamasını sağlıyor.
  • Bu nedenle koltuk altı, diz kapağı gibi çeşitli nedenlerle kararmış olan bölgelerin renginin açılmasını sağlıyor.
  • Güneş lekelerinin daha hızlı geçmesini sağlıyor.

Ekran görüntüsü 2022-10-14 171912

  • Saç sağlığını da olumlu yönde etkileyen keçi sütü sabunu, saç derisinin ve saç tellerinin nemlenmesini sağlıyor.
  • Saç derisinde oluşabilen kaşıntı, deri döküntüsü ve kepek gibi problemlerin hızla yok olmasına yardımcı oluyor.
  • Nemlendirici özelliği sayesinde saç tellerinin güçlenmesine de destek oluyor.
  • Saçların daha hızlı uzamasını ve gürleşmesini sağlıyor.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU CİLT İÇİN NASIL KULLANILIR?

Ekran görüntüsü 2022-10-14 172018

Keçi sütü sabununu aslında doğrudan klasik sabunu kullanabileceğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Cildiniz için uygulayacaksanız hem cildinizi hem de sabunu ıslatın ve çok bastırmadan, sabunu dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Sabunun köpükleri tüm cildinize yayıldıktan sonra dilerseniz birkaç dakika parmak uçlarınızla yine dairesel hareketler yapın ve ardından sabun kalıntılarını güzelce durulayarak cildinizi temizleyin. Eğer egzama, sivilce gibi cildinizde halihazırda bulunan bir sorun varsa sabunu doğrudan cildinize sürmek yerine iyice ıslatıp köpürtün ve köpüğünü cildinize sürün.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU SAÇ İÇİN NASIL KULLANILIR?

Ekran görüntüsü 2022-10-14 172048

Saçlarınız için kullanmak isterseniz yine hem saçınızı hem de sabunu güzelce ıslatın, dairesel hareketlerle, çok bastırmadan sabunu saç telleriniz arasında gezdirerek köpürmesini sağlayın. Ardından her zamanki gibi güzelce durulayın. Düzenli bir şekilde kullandığınızda ve ardından şampuan gibi farklı bir maddeyle yıkama işlemi gerçekleştirmediğinizde etkilerini kısa süre içinde görmeye başlayacaksınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemen şimdi şampuana 2 tuz kaşık ekleyin! Faydası şaşırtıyorHemen şimdi şampuana 2 tuz kaşık ekleyin! Faydası şaşırtıyor
Duşakabindeki su izlerinden şikayetçiyseniz hemen deneyinDuşakabindeki su izlerinden şikayetçiyseniz hemen deneyin
Fark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor Fark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor
Anahtar Kelimeler:
saç bakımı cilt bakımı keçi sütü sabunu güzel keçi sütlü sabun keçi sütü sabunu faydaları siyah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! ''Resmen kurgu izliyoruz!''

MasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! ''Resmen kurgu izliyoruz!''

Seks yaptığı yeri açıkladı! "Orada yapmadıysan..."

Seks yaptığı yeri açıkladı! "Orada yapmadıysan..."

Karatay uyardı: "Evlerinize sokmayın! En büyük zehir bunlar"

Karatay uyardı: "Evlerinize sokmayın! En büyük zehir bunlar"

Duşakabindeki su izlerinden şikayetçiyseniz hemen deneyin

Duşakabindeki su izlerinden şikayetçiyseniz hemen deneyin

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Çürüdü sanıp çöpe atmayın! Orkidenizi canlandırmak kolay

Çürüdü sanıp çöpe atmayın! Orkidenizi canlandırmak kolay

İlginizi Çekebilir

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.