Her evde var! Tahta kaşıklardaki önemsenmeyen hata zehirlenmeye neden olabilir

Birçok ev hanımı yemek pişirirken tahta kaşık kullanıyor. Ancak tahta kaşıklarla yemek yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bazı uyarılar var. İşte herkesin tahta kaşıklarla ilgili bilmeniz gereken sırlar

Tencerelerimiz veya tavamız çizilmesin diye genellikle tahta kaşık kullanırız. Asırlardır gelen bir gelenektir tahta kaşıkla yemek yapmak.

Ki zaten tava veya tencere çizilmesin diye tahta kaşık kullanmak en doğrusu olacaktır. Ancak tahta kaşıkla ilgili herkesin bilmesi gereken önemli bilgiler var.

TAHTA KAŞIKTA ZEHİR TEHLİKESİ

Tahta kaşıklar belirli bir süre sonra değiştirilmelidir. Üzerindeki cila tahta kaşıkların zamanla akar ve kaşık üzerinde çatlama oluşuyor.

BAKTERİLER DOLUŞUYOR

Tahta kaşıkların çatlayan kısımlarına bakteriler yerleşir ve bu bakteriler yemek hazırlarken yemeğe nüfus eder. Bu kaşıkları deterjanla yıkarken de çatlak yerlerinde deterjan kalır ve bu deterjanlarda vücutta zehirlenmeye yol açabilir.

ESKİYEN ÇATLAYAN KAŞIKLARA DİKKAT

Bu yüzden tahta kaşıklarla yemek yaparken mutlaka ve mutlaka eskimiş aynı zamanda da çatlamış tahta kaşıkları mutlaka çöpe atın.

Besin zehirlenmesine yol açmasa bile yemeğin tadını kaçıracak ve lezzetini bozacaktır. Her ne kadar tahta kaşıkla yemek pişirmek çok daha sağlıklı olsa da eskimiş ve çatlamış kaşıklarla yemek yapmak tehlikeli olacaktır.



