Her evli çiftin bilmesi gereken, mutluluğa götüren ipuçları...

BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİN
Burası her zaman gittiğiniz bir kahve dükkanı, favori bir restoran ya da parkta bir bank olabilir. Birlikte olduğunuz sürece nerede olduğunuz önemli değil, anılarınızı birlikte biriktirin.
BİRBİRİNİZE İYİ DAVRANIN
"Lütfen" ve "teşekkür ederim", sadece çocuğunuza öğreteceğiniz veya yabancılara söylediğiniz bir şey olmamalı. Özellikle bu kelimeleri evlendikten sonra daha çok kullanmalısınız. Sıradan konular için zarif ve minnettar olmayı deneyin.
FİKİRLERİNİZİ SÖYLERKEN AÇIK OLUN
Birbirinizi ilk tanıdığınız zamanlarda muhtemelen her şey üzerinde hemfikir olacağınızı düşünürsünüz. Ancak birbirinize katılmadığınız zamanlar da olacak. Asla üzerinde anlaşmayacağınız konuları öğrendiğinizde, kibarca katılmıyorum demeyi bilmelisiniz.
SON LOKMA ONUN OLSUN
Belki her zaman değil ana bazen son kurabiyeyi ya da son simit parçasını ona vermelisin.
BİRBİRİNİZ İÇİN GİYİNİN
Kot pantolon ve eşofmanlarınızı bazen kenara koymayı bilmelisiniz. Süslü kıyafetlerinizi birbiriniz için giymeli, bir süreliğine de olsa onun için çaba sarfettiğinizi göstermelisiniz. Tıpkı ilk tanıştığınız zamanlarda yaptığınız gibi.
SEVDİĞİNİZ BAŞKA BİR ÇİFTLE ZAMAN GEÇİRİN
Bu yöntem aranızdaki bağı güçlendirir.
ÖZÜR DİLEMEYİ BİLİN
Hepimiz kusurlu, hatalı olabiliriz. Gururunuzu aşın, kin tutmayın, somurtmayın.
AŞK NOTLARI YAZIN
Aynadaki ruj... Çantaya iliştirilmiş bir kağıt parçası. Bakkal listesinin kenarında bir karalama. Notlarınız yaramaz ya da hoş olabilir, ama en azından beklediğiniz yerde "Seni seviyorum" yazan bir not bulmak güzel.
YILDÖNÜMLERİNİ KUTLAYIN
İlk randevunuzu ya da 20. yıldönümünüzü sizin için öenmli anları kutlayın. İster bir akşam yemeği ile ister bir kahvaltı veya not ile.
FOTOĞRAFLARINIZI ÇERÇEVEYE KOYUN
Düğün fotoğrafları sayılmaz. En sevdiğiniz anları telefon ya da bilgisayarda tutmayın. Çerçeveletin.
ÖPÜN
Eve geldiğinizde merhaba ya da her evden ayrıldığınızda birbirinizi selamlayın.
İLTİFAT EDİN
Eşinize başkasının da duyabileceği ses tonunda itifat edin, hakkında iyi şeyler söyleyin. Ara sıra övülmekten kim hoşlanmaz ki?
GÜLÜN
Ters giden işlere, evdeki sorunlara çıldırmak yerine (örneğin evi su basması ya da lavabonun tıkanması) gülün. Çıldırmak yerine anın gülünçlüğüne bakabilirseniz, birbirinizden vazgeçme ihtimaliniz çok daha az olacaktır.
YALNIZ VAKİT GEÇİRİN
Birbirinize sinirlendiğinizde yalnız kalmayı deneyin. Ne zaman ara vereceğinizi ve arkadaşlarınızla ne yapacağınızı ya da kendi ilgi alanlarınızı nasıl besleyeceğinizi öğrenin.
YÜZYÜZE KONUŞUN
İnternette dolaşmak ya da mesajlaşmak eşinizle konuşmayı denemenin sağlıklı bir yolu değil. Birbirinizle konuşmak vakit geçirmek için teknolojiyi bir müddet hayatınızdan çıkarın. Gün batımını izleyin, kuşları dinleyin, yürüyüşe çıkın. Birlikte bir şeyler yapın ama telefonlara sarılmayın.
NE İZLEYECEĞİNİZE EŞİNİZ KARAR VERSİN
Evet her zaman değil ama bazen onun isteklerine uymalısınız.
KENDİ ÖZEL DİLİNİZİ GELİŞTİRİN
Tüm dünyada sadece iki insanın bildiği gizli bir kod!
YENİ HOBİLER EDİNİN
Yeni hobiler ve etkinliklere vakit ayırın. Hiç ziyaret etmediğiniz yerlere gidin. Yeni bir dans öğrenin ya da farklı bir yemek deneyin.
KÜÇÜK ZAFERLERİ KUTLAYIN
İyi geçen bir iş sunumu, Cuma günü gerçeği... Her hafta hayatımızı oluşturan küçük ama gerçek neşenin anlarını sıklıkla görmezden geliyoruz. Ama önemli olan onlar. Dışarı çıkın ve birlikte yaşadığınız hayatı düzenli olarak kutlayın.
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