Her evli çiftin bilmesi gereken, mutluluğa götüren ipuçları...

BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİN

Burası her zaman gittiğiniz bir kahve dükkanı, favori bir restoran ya da parkta bir bank olabilir. Birlikte olduğunuz sürece nerede olduğunuz önemli değil, anılarınızı birlikte biriktirin.

BİRBİRİNİZE İYİ DAVRANIN

"Lütfen" ve "teşekkür ederim", sadece çocuğunuza öğreteceğiniz veya yabancılara söylediğiniz bir şey olmamalı. Özellikle bu kelimeleri evlendikten sonra daha çok kullanmalısınız. Sıradan konular için zarif ve minnettar olmayı deneyin.

FİKİRLERİNİZİ SÖYLERKEN AÇIK OLUN

Birbirinizi ilk tanıdığınız zamanlarda muhtemelen her şey üzerinde hemfikir olacağınızı düşünürsünüz. Ancak birbirinize katılmadığınız zamanlar da olacak. Asla üzerinde anlaşmayacağınız konuları öğrendiğinizde, kibarca katılmıyorum demeyi bilmelisiniz.

SON LOKMA ONUN OLSUN

Belki her zaman değil ana bazen son kurabiyeyi ya da son simit parçasını ona vermelisin.

BİRBİRİNİZ İÇİN GİYİNİN

Kot pantolon ve eşofmanlarınızı bazen kenara koymayı bilmelisiniz. Süslü kıyafetlerinizi birbiriniz için giymeli, bir süreliğine de olsa onun için çaba sarfettiğinizi göstermelisiniz. Tıpkı ilk tanıştığınız zamanlarda yaptığınız gibi.