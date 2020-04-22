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Her gece ölen karısının resmine sarılıp uyuyan adama bakıcısından duygulandıran hediye

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2020 14:59 | Son Güncelleme

Yaşlı bakımevinde yaşayan Ken Benbow, her gece karısının resmine bakarak uyuyordu. Durumu fark eden bakımevi çalışanı, yaşlı adama verdiği hediyeyle onu gözyaşlarına boğdu.

Her gece ölen karısının resmine sarılıp uyuyan adama bakıcısından duygulandıran hediye

Yaşlı bakımevinde yaşayan Ken Benbow, her gece karısının fotoğrafına sarılarak uyuyordu. Yaşlı adamın bu hareketi fark eden bakımevi çalışanı Mariah Tobin, Benbow’un bu hareketini gördüğünde aklına bir fikir gelmişti…

Benbow ve Ada 71 yıl önce evlenmişti, ancak Ada geçtiğimiz Ağustos ayı hayatını kaybetmişti. 94 yaşındaki Benbow İngiltere Preston’daki bakım evinde hayatını sürdürüyor. Bakımevi Facebook sayfalarında “Burada yaşayan sakinlerimizin sevdiklerini özlediklerini biliyoruz. Burada artık bizimle olamayanları da unutmayalım” notunu paylaştı.

Tobin, Ken’in odasına sürpriziyle yaklaşırken, o dokunaklı anları da videoya kaydetti.

Tobin “sana bir hediyem var” diyerek Ken’e yaklaştı. 94 yaşındaki Ken, merakla “Nedir canım?” diye sordu. Benbow’un yüzünden yaşadığı duygular okunabiliyordu. Yaşlı gözlerini yastığı ile kaparken bakıcısı Tobin, Ken’e sarıldı. Bej koltuğunda oturan Ken, kollarıyla yastığa sarılmaya devam etti. Tobin ise “Fotoğraftan biraz daha iyi olabileceğini düşündüm” diyerek yaşlı adamın ellerini tutmaya devam etti. Ken de Tobin’e sarılarak teşekkür etti.

Ken’in eşi Ada da, aynı bakım evinde kalıyordu ve öldüğünde 93 yaşındaydı. Benbow’un Kraliyet Donanması’nda geçirdiği günlere ve 2. Dünya Savaşı’na dair birçok anısı var. Benbow, Haziran 1944’te Normandiya Çıkarması’nda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yaşlı bakımevi ingiltere

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