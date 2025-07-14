Her giydiği olay olan Hande Erçel’in tarzını inceliyoruz!

1. Minimal ve zarif parçalar giymeye bayılıyor!



Hande Erçel'in günlük tarzına baktığımızda genellikle basic ve düz renkler tercih ettiğini görüyoruz. Davetlerde şık görmeye alışık olduğumuz Hande'nin günlük tarzı ise tam tersi. Görseldeki gibi genellikle klasik renkleri zamansız parçalarla kombinliyor.

2. Davetlerde ise bambaşka birine dönüşüyor!



Feminen yönünün özellikle davetlerde bambaşka bir şekilde ortaya çıktığını söyleyebiliriz! Tercih ettiği iddialı ve detaylı elbiseler, pastel tonlar ve uçuş uçuş kumaşlar onun tam olarak karakterini bizlere yansıtıyor. Güzelliği ile gören herkesi adeta büyülüyor.

3. Trendleri takip etse kendi tarzı ile de birleştiriyor!



Kombinlerine kendisinden bir şeyler eklemeyi çok seviyor. Moda trendlerini çok yakın bir şekilde takip ettiğini stili ile görsek bile birebir uygulamak yerine genellikle kendi tarzı ile yorumluyor. Görseldeki gibi klasik parçaları modaya uyarlama işi konusunda oldukça başarılı!

4.Kombinlerini makyajı ile bütünleştiriyor!



Onun tarzını ve stilini destekleyen bir unsur da makyajı! Özellikle gözlerini ortaya çıkaran uzun kirpikleri ile kendisine hayran bıraktırıyor. Genellikle abartısız bir makyaj, doğal dalgalı saçlar ya da topuz gibi sade modeller tercih ediyor. Bu da onun romantik tarzını daha çok ortaya çıkarıyor.

5. Onun bir denim tutkusu olduğunu söylemeliyiz!



Hande Erçel'in stilinde karşımıza sık sık jean giydiği parçalar çıkıyor. Onun jean giymekten çok büyük keyif aldığını ve sık sık da tercih ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle yüksek bel mom jean giyerek stilini yansıtıyor. Günlük tarzında bile moda kraliçesi!

6.Tek renk tonlarında kombinler yapıyor!



Hande Erçel'in tarzını incelerken, en dikkat çeken özelliklerden biri de tamamen tek renk giyindiği kombinler yapması... Örneğin, görselde tamamen beyaz tercih ederek modern bir hava oluşturmuş. Bu tür risksiz ama uyumlu parçalar onun havasına çok yakışıyor.

7.Minik dokunuşlar yaparak kombinini üst seviyeye çıkarıyor!



Kombinlerinde mutlaka ön plana çıkan bir parça takmayı çok seviyor. Fırfırlı bluzlar, püsküller, büyük halka küpeler, etnik desenli elbiseler gibi detaylar… Tek bir parçayla kombini resmen uçuruyor!

Özellikle yaz aylarında yaptığı kombinlerde bu parçaları kullanmayı daha çok seviyor.

8. Ayakkabı seçimlerinde de oldukça iddialı!



Sade kıyafetleri çarpıcı ve iddialı ayakkabılarla kombinleniyor. Kimi zaman klasik stiletto ile görüyoruz kimi zaman tercih edilmesi zor ayakkabılarla... Yine de ne giyerse giysin en iyi şekilde kombinlediğini ve giydiği her şeyin akılda kalıcı bir yer edindiğini söylemek mümkün.

9. Kırmızı halı kombinleri oldukça cesur!



Kırmızı halı ya da özel gecelerde sade tarzından çıkarak daha iddialı ve cesur kıyafetler giyiniyor. Vücudu saran ve hatlarını ortaya çıkaran parçaları, makyajı ve aksesuarları ile daha da dikkat çekici bir şekile getiriyor. Kırmızı halı kombinlerinin bu kadar konuşulmasına şaşırılmamalı!

10. Ne giyerse giysin, kendi gibi görünüyor!



Hande Erçel'in tarzında en çok dikkat çeken şeylerden biri de ne giyerse giysin, kendisine yakıştırması! Yani giydiği her kıyafet onun üstünde inanılmaz iyi duruyor. Bu da onun stilini daha güçlü bir şekilde yansıtmasını sağlıyor.