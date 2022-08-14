Her gün bir avuç tüketin! Kuru üzümün faydaları nelerdir?

Birçok meyvenin kurutulmuş çeşidi bulunuyor. Kuru üzüm de sevilerek tüketilen üzüm meyvesinin kurutulmuş hali. Kuru üzümün cinsine ve kurutulma şekline göre sarı ve siyah çeşitleri bulunuyor. Kuru üzümün içerisinde bolca vitamin ve mineral bulunuyor. Zengin içeriği sayesinde sağlığı olumlu yönde etkileyen kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar her gün bir avuç kuru üzüm tüketilmesini öneriyorlar ancak fazlaya kaçan tüketim kilo alımına yol açabiliyor. Kuru üzüm kalori değeri ve şeker içeriği yüksek bir besindir. Bu nedenle kilo almaya yatkınlık sağlıyor. Özellikle diyabet hastalarının kuru üzümü fazla tüketmesi, ciddi sağlık problemlerin tetikleyebiliyor. Bununla birlikte kuru üzümün fazla tüketilmesi, vücutta alerji oluşmasına neden olabilir.
KURU ÜZÜM FAYDALARI NELERDİR?
- Kuru üzüm yemek açlığı azaltabilir ve tokluğu etkileyen hormonları değiştirerek, yemekle enerji alımını azaltmakta ve bu da vücut ağırlığını korumaya yardımcı olabilmektedir.
- Kalp sağlığını iyileştirebilir. Fenolik bileşenler ve yüksek lif içeriği nedeniyle kuru üzüm plazma antioksidan kapasitesini artırarak ve total ile LDL kolesterol seviyelerini, sistolik kan basıncını ve iltihap tepkisine bağlı molekülleri düşürerek kardiyovasküler sağlık parametrelerini düzenler.
- Kuru üzüm düşük ila orta düzeyde bir glisemik indekse sahiptir. Şeker hastaları veya insülin direnci olanlar için kuru üzüm, GI’in yanı sıra yüksek lif ve antioksidan kapasitesi ile daha düşük Tip 2 diyabet riskiyle bağlantılı olabileceğinden sağlıklı bir seçimdir.
- Diş sağlığını koruma potansiyeli vardır. Antibakteriyel aktivitesi, dişlere yapışma olasılığının düşük olması, ağız PH’ının mineye zarar veren eşiğin altında olması sebebiyle iyi bir ağız sağlığını destekler.
- Bağırsak sağlığını destekler, kolon kanserine karşı koruma sağlar. Prebiyotik içeriği bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkilemektedir. Güneşte kurutulmuş kuru üzüm, 100 gramında 5,7 gr ile yüksek prebiyotik (sindirilemeyen lif) içerir.
- Antioksidan ve antibakteriyeldir, bu özellikleri fenolik bileşik içeriklerinden gelmektedir. Kuru üzüm çalışılanlar arasında en yüksek fenolik bileşiğe sahip besindir. Toplam fenolik bileşiklerin seviyeleri kuru üzüm çeşitleri arasında farklılık göstermektedir, beyaz kuru üzüm en düşük değere sahip olan, kırmızı kuru üzüm ise en yüksek değere sahip olandır. Antioksidan kapasitesi ile beyaz kuru üzüm en düşük değere sahipken, kırmızı kuru üzüm en yüksek değere sahiptir.
- Sağlıklı kemiklerin ve eklemlerin büyümesi ve bakımı için çok önemli esansiyel bir iz element olan boronu içerir. Boron menopoz sonrası kadınlarda kalsiyum kaybını azaltarak kemik erimesi (osteoporoz) üzerinde önleyici bir etkiye sahip olabilmektedir. Bunun yanı sıra kuru üzümdeki prebiyotikler kalsiyum ve magnezyum emilimini artırarak, kemik mineral içeriği ve yoğunluğunu korur ve kemik yapısını destekler.
- Kemiklerin güçlenmesini sağlar.
- Kabızlığı önler.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Depresyonun önüne geçer, enerji verir.
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Anemi tedavilerinde takviye olarak tavsiye edilir.
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