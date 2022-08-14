Her gün bir avuç tüketin! Kuru üzümün faydaları nelerdir?

Birçok meyvenin kurutulmuş çeşidi bulunuyor. Kuru üzüm de sevilerek tüketilen üzüm meyvesinin kurutulmuş hali. Kuru üzümün cinsine ve kurutulma şekline göre sarı ve siyah çeşitleri bulunuyor. Kuru üzümün içerisinde bolca vitamin ve mineral bulunuyor. Zengin içeriği sayesinde sağlığı olumlu yönde etkileyen kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar her gün bir avuç kuru üzüm tüketilmesini öneriyorlar ancak fazlaya kaçan tüketim kilo alımına yol açabiliyor. Kuru üzüm kalori değeri ve şeker içeriği yüksek bir besindir. Bu nedenle kilo almaya yatkınlık sağlıyor. Özellikle diyabet hastalarının kuru üzümü fazla tüketmesi, ciddi sağlık problemlerin tetikleyebiliyor. Bununla birlikte kuru üzümün fazla tüketilmesi, vücutta alerji oluşmasına neden olabilir.

KURU ÜZÜM FAYDALARI NELERDİR?