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Her gün evimizde kullanıyoruz, aman dikkat! Canan Karatay'dan şok sözler: DNA'yı değiştiriyor zehir gibi öldürüyor

14.12.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Karatay'dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Prof. Dr. Karatay, pandemiyle birlikte daha fazla hayatımıza giren deterjan, çamaşır suyu ve dezenfektanlarla ilgili çok çarpıcı ifadelerde bulundu. Yaptığı uyarılarla hem dikkatleri üzerine çeken hem de yer yer eleştiri oklarının hedefi olan Karatay, yine tartışma yaratacak sözlere imza attı. Karatay fazla deterjan kullanımının zehir olduğunu söyleyerek deterjanların içindeki bromür ve klorürün vücut zehri olduğunu belirtti.

Her gün evimizde kullanıyoruz, aman dikkat! Canan Karatay'dan şok sözler: DNA'yı değiştiriyor zehir gibi öldürüyor

Vatandaşlara verdiği önerilerle gündemden düşmeyen ünlü doktor Prof. Canan Karatay yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Bu defa Karatay'ın hedefinde, pandemiden sonra kullanımı artan deterjan, çamaşır suyu ve dezenfektanlar vardı. Tartışma yaratacak sözlerinde Karatay deterjanlar için "Çocuklarımızı bir zehir gibi öldürüyor" dedi ve vurgulayarak "Kullanmayın" dedi.

"İNSAN VÜCUDU İÇİN EN BÜYÜK ZEHİR"

Kanal D Haber’de yer alan habere göre, “Herkesin “Mis gibi temizlik kokusu” dediği koku için Canan Karatay “O koku zehir kokusu” dedi. “İnsan vücudu için en büyük zehirdir. Burun tıkıyor kendini vücuda girmesin diye” şeklinde konuşan Karatay, zehir olarak deterjandan bahsetti. Karatay “Deterjanların içinde bulunan bromür ve klorür vücut zehiridir. Çocuklarımızın hepsinin burunlarının tıkanmasının sebebi; titiz annelerin bunları kullanmalarıdır. O bromür ve klorür insan vücudu için en büyük zehirdir.” ifadelerini kullandı.

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"DNA'YI DEĞİŞTİRİYOR"

Ünlü profesör, deterjandan çıkan o kokunun çocukların DNA’sını değiştirdiğini söyledi. Karay “Titiz hanımlar o kokuyu duymak için temizlik yapıyorlar. Öyle bir koku yapılmış ki beyinde tinercilik gibi bağımlılık yapıyor. O yumuşatıcılardaki kokuyu duymadan mutlu olmuyorlar, temizlik olmadı sanıyorlar” şeklinde konuştu. Karatay, Haşimato hastalığının da bu kadar yayınlaşmasını fazla deterjan kullanımına bağladı ve “Marmara denizinde müsilaj oldu, neden? Deterjanlardan, dezenfektanlardan… Vücutta da müsilaj oluyor aynı şekilde. Burun tıkanıklığı vücutta müsilaj olduğunu gösteriyor. O kadar çok haşimato hastalığı yaygın ki… Bromür ve klorürün vücuda girmesi sonucu vücutta iyot kullanamıyor tiroid. Onun için haşimato, haşimato diyoruz.

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4 yıldır deterjan, diş macunu ve türevlerini hayatından çıkardığını söyleyen bir vatandaş ise “İngiliz karbonatıyla yıkıyorum çamaşırlarımı, bulaşık makinesine de elma sirkesi kullanıyorum.” dedi.

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Canan Karatay

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