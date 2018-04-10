Her gün orgazm olmak prostat kanseri riskini azaltıyor

Araştırmacılara göre, çalışma sonuçları oldukça tatmin edici!

Çalışmayı yürüten uzmanlar, yaklaşık 32 bin sağlıklı erkeği 18 yaşına kadar gözlemledi ve bunların 3.839'una daha sonra prostat kanseri teşhisi kondu. 40 ila 49 yaşlarındaki erkekler üzerinde yapılan araştırmada; bir ayda 21 kez boşalan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski, ayda 4-7 kez boşalan erkeklere oranla yüzde 22 daha az. Bu da, sık sık orgazm yaşayan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskini azattığı sonucunu doğurdu.

Günde 1 kez orgazm olmak prostat kanserine yakalanma riskini yaklaşık dörtte bir oranında azaltıyor. Bunun yanında daha sağlıklı bir bağışıklık, daha iyi uyku ve kalp hastalığına karşı korunma gibi bir dizi sağlık yararı bulunuyor.

Uzmanlara göre, orgazmın cinsel ilişki yoluyla olması gerekmiyor. Mastürbasyon da aynı faydaları sağlıyor.

Harvard Tıp Okulu ve Brigham Kadın Hastanesi'nden Jennifer Rider'a göre, ''bu yeni veriler şu ana kadar oldukça tatmin edici. Ancak hala gözlemsel olduğu için dikkatli bir şekilde analiz edilmeli.''