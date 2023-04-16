Her gün saç yıkama derdine son! Yağlı saçları tertemiz gösteren doğal kuru şampuan tarifi

Yağlı saçlar hacimsiz, basık ve pis bir görünüme sebep oluyor. Cildimiz ve stilimiz ne kadar bakımlı olursa olsun yağlı saçlara sahip olduğumuzda anında bakımsız bir izlenim yaratıyoruz. Saçlarını her gün yıkamak istemeyen kişilerin vazgeçilmezi olan kuru şampuan yağlı saçların kurtarıcısı olarak görülüyor. Ancak kuru şampuanların içerisindeki kimyasallar ve artan fiyatları bu konuda doğal çözümler aratıyor. TikTok'ta paylaşım yapan Alex, saçlarındaki yağı anında alan maliyetsiz kuru şampuan yapımını anlattı.

Alex, doğum yaptıktan sonra kafa derisinin kaşınmasına ve pul pul dökülmesine neden olan bir sürü kuru şampuan kullandığını fark etti. Bu nedenle yağlı saç görünümünü gideren doğal kuru şampuan tarifini yarattı.

SADECE İKİ MALZEMELİ KURU ŞAMPUAN YAPIMI

Alex, bir kavanoza eşit miktarda mısır nişastası ve kakao tozu ekledi ve ikisini birleştirmek için çalkaladı. "Yağı emen şey mısır nişastası, esmer olduğum için kakao tozu kullanıyorum. Farklı bir saç renginiz varsa daha az kakao tozu kullanabilirsiniz" dedi.

Ayrıca, taze bir koku istiyorsanız toza az miktarda esansiyel yağ eklemenizi önerdi.

Alex, yumuşak bir makyaj fırçası kullanarak hazırladığı kuru şampuan karışımını yağlı saçlarına yedirdi.

BİR YILDIR KULLANIYOR

Daha sonra fazlalıkları gidermek için saçını ovmadan önce birkaç dakika yağı emmesi için biraz bekledi. Alex, ev yapımı kuru şampuanı yıllardır kullandığını ve bu şampuanın ona aylarca yettiğini ve yapımının 1 sterlinden daha ucuza mal olduğunu söyledi. "Saçlarımı hala her iki veya üçüncü günde bir yıkıyorum, sadece ince telli saçlarım var. Çok hızlı yağlanıyorlar ve her gün yıkamak istemiyorum" diye açıkladı.

Videoyu izleyen bir kullanıcı "Mısır nişastasını tarçın tozuyla deneyin, güzel kokuyor ve aynı şekilde çalışıyor" dedi.



