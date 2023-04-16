KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Her gün saç yıkama derdine son! Yağlı saçları tertemiz gösteren doğal kuru şampuan tarifi

Her gün saç yıkama derdine son! Yağlı saçları tertemiz gösteren doğal kuru şampuan tarifi

16.04.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı saçlara sahip olmak için saç yıkama rutini oluşturmak gerekiyor. Uzmanlar saçları her gün yıkamanın zararlı olduğunu belirtiyor. Ancak bazı saçlar var ki sabah yıkansa akşama yağlanıyor. Bu saçlardan şikayet eden bir kadın TikTok'ta yağlı saçları anında temiz gösteren doğal kuru şampuan tarifini verdi.

Her gün saç yıkama derdine son! Yağlı saçları tertemiz gösteren doğal kuru şampuan tarifi

Yağlı saçlar hacimsiz, basık ve pis bir görünüme sebep oluyor. Cildimiz ve stilimiz ne kadar bakımlı olursa olsun yağlı saçlara sahip olduğumuzda anında bakımsız bir izlenim yaratıyoruz. Saçlarını her gün yıkamak istemeyen kişilerin vazgeçilmezi olan kuru şampuan yağlı saçların kurtarıcısı olarak görülüyor. Ancak kuru şampuanların içerisindeki kimyasallar ve artan fiyatları bu konuda doğal çözümler aratıyor. TikTok'ta paylaşım yapan Alex, saçlarındaki yağı anında alan maliyetsiz kuru şampuan yapımını anlattı.

Ekran görüntüsü 2023-04-16 114639

Alex, doğum yaptıktan sonra kafa derisinin kaşınmasına ve pul pul dökülmesine neden olan bir sürü kuru şampuan kullandığını fark etti. Bu nedenle yağlı saç görünümünü gideren doğal kuru şampuan tarifini yarattı.

SADECE İKİ MALZEMELİ KURU ŞAMPUAN YAPIMI

Ekran görüntüsü 2023-04-16 114651

Alex, bir kavanoza eşit miktarda mısır nişastası ve kakao tozu ekledi ve ikisini birleştirmek için çalkaladı. "Yağı emen şey mısır nişastası, esmer olduğum için kakao tozu kullanıyorum. Farklı bir saç renginiz varsa daha az kakao tozu kullanabilirsiniz" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-04-16 114934

Ayrıca, taze bir koku istiyorsanız toza az miktarda esansiyel yağ eklemenizi önerdi.
Alex, yumuşak bir makyaj fırçası kullanarak hazırladığı kuru şampuan karışımını yağlı saçlarına yedirdi.

BİR YILDIR KULLANIYOR

Ekran görüntüsü 2023-04-16 114942

Daha sonra fazlalıkları gidermek için saçını ovmadan önce birkaç dakika yağı emmesi için biraz bekledi. Alex, ev yapımı kuru şampuanı yıllardır kullandığını ve bu şampuanın ona aylarca yettiğini ve yapımının 1 sterlinden daha ucuza mal olduğunu söyledi. "Saçlarımı hala her iki veya üçüncü günde bir yıkıyorum, sadece ince telli saçlarım var. Çok hızlı yağlanıyorlar ve her gün yıkamak istemiyorum" diye açıkladı.

Videoyu izleyen bir kullanıcı "Mısır nişastasını tarçın tozuyla deneyin, güzel kokuyor ve aynı şekilde çalışıyor" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal karışımTüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal karışım
Saçınızdaki beyazları tamamen kapatan doğal saç boyası yapımıSaçınızdaki beyazları tamamen kapatan doğal saç boyası yapımı
73 yaşındaki kadın yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı73 yaşındaki kadın yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
tiktok saç bakımı kuru şampuan eo

En Çok Okunan Haberler

Tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle mest etti

Tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle mest etti

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! "Gelin maaşıyla aldıklarım"

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! "Gelin maaşıyla aldıklarım"

5 ayda 22 kilo verdiğini söylemişti! Ata Demirer son halini paylaştı

5 ayda 22 kilo verdiğini söylemişti! Ata Demirer son halini paylaştı

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığı ispat etmek istemişti! Şebnem Schaefer'a yıllar sonra gelen bekaret raporu sorusu

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığı ispat etmek istemişti! Şebnem Schaefer'a yıllar sonra gelen bekaret raporu sorusu

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı belli oldu! İşte 15 Nisan 2023 Survivor eleme adayları..

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı belli oldu! İşte 15 Nisan 2023 Survivor eleme adayları..

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.