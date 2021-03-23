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  4. Her gün sayıları artıyor! Akdenizin istilacıları aslan balıkları

Her gün sayıları artıyor! Akdenizin istilacıları aslan balıkları

23.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında Kızıldeniz'den Antalya kıyılarına göç eden Pasifik kökenli aslan balıklarının popülasyonu gün geçtikçe artıyor. 25 ila 30 santimetre arasında değişen ve sürü halinde dolaşan aslan balıklarını görüntüleyen Erkun Tanyar, rastladığı balıkların kameradan korkarak kayalara gizlenmeye çalıştıkları anları kaydetti.

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin altını yaşam alanı olarak seçen aslan balıkları sürüler oluşturmuş halde. Kayalık bölgede yaşamayı seven zehirli bir balık türü olan aslan balıkları, kendilerini tehlikede hissettiklerinde yüzlerini kayalıklara, kuyruk kısımlarını ise tehlikeye yönelterek kendilerini korumaya alıyor.

KAMERADAN KORKTUKLARI İÇİN KAYALARA DÖNDÜLER

Falezlerin altına yaptığı bir dalış sırasında karşılaştığı aslan balığı sürüsünü görüntüleyen dalgıç Erkun Tanyar'ın elindeki kameradan korkarak yüzlerini kayalıklara dönen aslan balıkları, savunma pozisyonuna geçti. Bir süre hareketsiz durup tehlikenin geçmesini bekleyen balıklar, ardından yüzmeye devam ederek kayalıkların arasında gözden kayboldu.

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ZEHRİ İSHAL, ACI, KUSMA GİBİ BELİRTİLERE NEDEN OLUYOR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde ilk aslan balığı görülmesinin ardından popülasyonun hızla arttığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Zehri insanlarda aşırı acı, kusma, ateş, baş ağrısı ve ishal gibi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Denizde 10-30 metre derinliklerde bulunan bu tür, daha çok kayalık bölgelerde yaşamını sürdürür. Dalga ve akıntılarla kıyıya kadar geldikleri de görülmüştür. Yüzmek için denize girenlerin bu türe karşı dikkatli olması gerekir" dedi.

'ETİ TÜKETİLEBİLİR'

Bu türün Doğu Akdeniz ekosisteminde büyük popülasyona ulaşabileceğini, usta bir avcı ve istilacı karaktere sahip olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Başka balık türleri için risk oluşturabilirler. Ekosistemde yaratacağı tahribatı önlemek için birçok ülkede aslan balığı avcılığı yapılmakta ve etinde zehir olmadığı için eti tüketilmektedir" diye konuştu.

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DHA

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