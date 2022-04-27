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Her makyaj çantasında bulunması gerekenler

27.04.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj çantası hazırlarken kullanılan malzemeler tüm günü etkileyebiliyor. Makyaj çantasında az ve öz malzeme olması taşınmasını kolaylaştırıyor. En ihtiyacınız olacak malzemeler ile hazırlanan makyaj çantaları etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor.

Her makyaj çantasında bulunması gerekenler

İdeal makyaj çantasını hazırlamak çok büyük önem taşıyor. Kullanılan makyaj malzemelerinin etkili ve hızlı sonuçlar verecek şekilde seçilmesi gerekiyor. Bu sayede seyahatlerde veya özel günlerinizde kolaylıkla istediğiniz makyajları yapabilirsiniz. Makyaj çantanıza koyacağınız makyaj malzemelerini daha hafif olması adına küçük boy tercih edebilirsiniz.

GÖZ KALEMİ İLE ETKİLİ SONUÇLAR

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Zor durumlarda en büyük kurtarıcılardan biri olan göz kalemleri her an yanınızda bulunmalı. Çünkü göz kalemleri, kullanımı en kolay ürünler arasında yer alır. Göz kaleminizle hafif dağıtarak dumanlı bir etki yakalayabilirsiniz. Ayrıca göz kalemlerin çantanızda asla yer kaplamaz.

BB KREM SAYESİNDE İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLERİ KAPATABİLİRSİNİZ

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Kusursuz bir makyajın sırrı eşit bir cilt tonu sağlamaktan geçiyor. Cilt tonunuzu eşitlemek için fondöten ya da kapatıcılar yerine BB kremden faydalanabilirsiniz. Cildinizde ağırlık yapmayan BB veya CC kremler de işinizi çok rahat görebilir. Küçük kusurlarınızı bu sayede kapatabilirsiniz. Bu sebeple makyaj çantanızda fondöten yerine BB kremlere yer verin.

RİMEL SÜREREK BAKIŞLARINIZI DAHA ÇEKİCİ HALE GETİREBİLİRSİNİZ

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Etkili ve güçlü bakışlara sahip olmak için rimel mutlaka kullanılmalı. Her an uzun ve dolgun görünen kirpikler için rimelinizi yanınızdan ayırmayın. Makyaj çantanızda hiçbir malzeme olmasa bile rimel mutlaka olsun. Çünkü gözlerinizi ve bakışlarınızın güçlü görünmesini sağlayan rimel diğer tüm malzemelerden daha önemli bir yer taşır. O yüzden makyaj çantanızdan rimel eksik etmeyin.

RUJ SÜREREK GÖRÜNÜŞÜNÜZE RENK KATIN

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Makyajı renklendirmenin ve daha dikkat çekici hale getirmenin en etkili yolu ruj şüphesiz ki ruj sürmek. Makyaj çantanızda her tonda ruja yer verebilmeniz mümkün olmaz. Bu sebeple her makyaja uyumlu rujları çantanıza koymalısınız. Açık tonlarda veya dudak rengine yakın bir ruj seçerek her makyajınıza uyum sağlamasını kolaylaştırabilirsiniz.

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