Her makyaj yapan kadının masasında bulunması gereken cilt bakım ürünleri

Akşam yorgun şekilde eve döndükten sonra makyajınızı çıkarmaya üşeniyor musunuz? Temiz bir cilde sahip olmak için makyaj çıkarma alışkanlığını mutlaka edinmeniz gerekiyor. Aksi halde erken yaşlanma ve cilt dokusunun bozulması gibi sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Sizler için hem makyajınızı temizlerken kullanabileceğiniz hem cilt bakım rutininizde mutlaka kullanmanız gereken ürünleri derledik. İşte detaylar!

1. Hem etkili hem pratik: Cosmed Atopia Temizleme Yağı

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Makyaj yapıyorsanız tüm makyajı ciltten arındırmanız oldukça önemli. Bunun için makyaj temizleme suyu, mendili ve yağı gibi farklı çeşitteki ürünleri kullanabilirsiniz. Cosmed Atopia Makyaj Temizleme Yağı, hem cilt makyajınızı hem göz ve dudak makyajınızı kolayca söküp atıyor. Yağ bazlı üründen sonra su bazlı bir ürün kullanarak çift aşamalı cilt temizliği yapabilirsiniz. Böylece bütün gözenekleriniz derinlemesine temizlenir ve sivilce, siyah nokta gibi problemlerle karşı karşıya kalmazsınız. Kuru cildinizin tamamını yağ bazlı temizleyiciyle hafifçe ovalayarak tüm makyajı çıkartın. Ardından bol suyla cildinizi yıkayın. Ürünün yağlı yapısı suyla birlikte kolayca arınacak.

2. Kuru ve hassas ciltlere özel: L'oreal Paris Değerli Çiçekler Temizleme Kremi

Kuru ve hassas bir cilde sahipseniz bakım ürünleri seçerken oldukça dikkat olmalısınız. Bazı ürünler hassas olan cildinizin kolayca kurutup kızarmasına ve kaşınmasına neden olabilir. Tam da bu sorunlardan şikâyetçiyseniz ve cildinizi yıpratmadan makyajınızı temizlemek istiyorsanız sizin için çok uygun bir ürün önerimiz var! L'oreal Paris Temizleme Kremi, değerli çiçeklerin rahatlatıcı gücüyle makyajınızı nazikçe çıkarıyor. Mis gibi çiçek kokan ürünün içeriğindeki gül cildi yumuşatıyor, yasemin ise güzelleştiriyor. Bir miktar ürünü alıp nemli parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle makyajınızı temizleyin. Ardından bol suyla durulayın.

3. Micellar sudan vazgeçemeyenlere: Garnier Çift Fazlı Temizleme Suyu

Makyaj temizleme suları, uzun süredir sıkça tercih edilen ürünlerin başında yer alıyor. Garnier markasının makyaj temizleyicisi, micellar teknolojisi sayesinde ciltteki kalıntıları, makyajı ve sebumu adeta mıknatıs gibi çekerek çıkarıyor. Yüz, göz ve dudak makyajınızı çıkarmak için kullanabileceğiniz ürün tüm cildinizi arındırıyor ve rahatlatıyor. Makyaj pamuğunun üzerine bir miktar ürünü döküp tüm yüzünüzü temizleyin. Üstelik ovalamanıza gerek kalmadan! Argan yağı ve micellar suyun bir arada bulunduğu Garnier Çift Fazlı Temizleyici, yağlı his bırakmadan suya dayanıklı makyajınızı bile kolayca çıkarmanıza yardımcı oluyor.

4. Cildiniz kurumadan nazikçe temizlensin: Bioderma Sensibio Yüz Yıkama Jeli

Makyajınızı yağ, mendil ya da micellar su gibi ürünlerden hangisiyle çıkarıyor olursanız olun sonrasında mutlaka su bazlı bir temizleyiciyle kalan kalıntıları yıkamalısınız. Böylece cildiniz tertemiz ve arınmış olacak. Bioderma Sensibio, hassas ve nem kaybı yaşayan ciltlere özel micellar temizleme jeli. Ürün, cildinizi kurutmadan nazikçe temizliyor. Yüz temizleyici kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey, cildinizi yıkayıp kuruladıktan sonra kuruluk hissi yaşamamanız. Aksi halde cildinizin nem dengesi bozularak daha fazla sebum üretmeye başlayabilir. Bioderma Yüz Yıkama Jeli, cildinizi temizleyip makyajdan arındırırken nem ihtiyacını da karşılıyor.

5. Tamamen doğal bir tonik: Gülsha Tam Gül Suyu

Cilt bakımında tonik adımı sıklıkla atlansa da cilt için çok yararlı. Cildinizi temizledikten sonra nem dengesini sağlamak için ya da gün içinde yağlanan cildinizi temizleyip yatıştırma amacıyla tonik kullanabilirsiniz. Gülsha markasının %100 doğal gül suyu tonik olarak kullanılan harika bir ürün. Güçlü antioksidan içeriğiyle cildi koruyor, tazeliyor, rahatlatıyor ve dengeliyor. Mis gibi kokan taze Isparta güllerinden elde edilen tam gül suyu, tüm cilt tipleri için uygun. Yüzünüzü, boynunuzu ve dekolte bölgenizi sabah, öğlen ve akşam istediğiniz zaman bu tonikle silebilirsiniz.

6. Cildinizi ölü derilerden arındırın: Simple Pürüzsüzleştirici Peeling

Cilt kendini yeniledikçe ölü deriler yüzeye çıkıyor. Tüm ölü derilerden kurtulup tertemiz bir cilde kavuşmak için rutininize mutlaka bir peeling eklemelisiniz. Düzenli olarak peeling kullandığınızda hem cildiniz pırıl pırıl olur hem yaptığınız makyaj cildinize daha iyi oturur. Aksi halde fondöten cildinizle bütünleşmez ve pütür pütür bir görünüm oluşur. Simple Pürüzsüzleştirici Peeling, multivitamin, saflaştırılmış su ve saf pirinç granülleri ile cildinizin daha canlı görünmesini sağlıyor. Sert kimyasal, paraben, alkol ve nemlendirici gibi zararlı hiçbir içerik içermeyen ürünün içeriği oldukça temiz. Normal ve kuru ciltlerin haftada 1 kez, yağlı ciltlerin 2 kez kullanması öneriliyor.

7. Masaj etkili temizlik için: InFace Cilt Temizleme Cihazı

Özellikle sık makyaj yapıyorsanız cildinizi çok iyi bir şekilde temizlemeniz önemli bir konu. Aksi halde gözeneklerinizin içinde biriken kirler akne, siyah nokta ve komedon gibi farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz cilt temizleme cihazları, el ile temizlemeye kıyasla daha derinlemesine bir temizlik yapıyorlar. inFace Cilt Temizleme Cihazı, yüksek performanslı sonic motoru sayesinde cildinize masaj yaparak cilt basıncını azaltıyor. Aynı zamanda mcu işlemcisi ile cildinizde derinlemesine ve rahatlatıcı bir temizlik sağlıyor. Sabah ve akşam yüzünüzü temizlerken bu ürünü kullanırsanız cildinizdeki pürüzsüzleşmeye şahit olacaksınız.

8. Nemli ve ışıldayan bir cilt: Clinique Moisture Surge Nemlendirici

İyi nemlenmiş bir cilt her zaman sağlıklı ve bakımlı görünür. Bütün cilt bakımınızı yapıp cildiniz pırıl pırıl olduktan sonra nemlendiriciyle son kapanışı yapmalısınız. Aynı zamanda makyajın cildinize iyi oturması için çok iyi nemlenmiş olması gerekiyor. Clinique Moisture Surge, tüm cilt tipleri için uygun bir nemlendirici. Aloe vera özleri ve hyalüronik asitle zenginleştirilmiş yağsız jel formülü, cildinize 100 saate kadar kalıcı nem veriyor. Ürün, çift etkili özelliğiyle cildin nem kaynaklarının sürekli yenilenmesini ve nemi içinde hapsetmesini sağlıyor. Aynı zamanda makyajdan önce cildinize uyguladığınızda harika bir baz görevi görüyor.

9. Kil ve kömür ile gözenekleriniz arınsın: L'oreal Paris Saf Kil Detoks Maskesi

Kil maskeleri, cildi çok güzel arındıran maske çeşitlerinin başında yer alıyor. L'oreal Paris Kil Maskesi, 3 farklı saf kilin birleşimiyle oluşuyor. Ari kil cildi fazla yağdan arındırarak pürüzsüzleştiriyor, yoğun silikat içeren kil cildi kusursuzlaştırıyor ve rhassoul kili cildin temizlenmesini sağlıyor. L'oreal Paris Kil Maskesinin mıknatıs etkisi gözeneklerin içindeki fazla sebumu ve kiri kolayca çekiyor. Özellikle akne, siyah nokta ve gözenek gibi cilt sorunlarınız varsa bu maskeye kesinlikle şans vermelisiniz. Kömür içerikli maske, cildinize detoks etkisi sağlarken aynı zamanda ışıltısını da arttırıyor.

10. Terapi niteliğinde bakım: Garnier Nem Bombası Işıltı Verici Kağıt Maske

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Kağıt maskeler hem kolay uygulanabilirliğiyle hem yoğun içeriğiyle hepimizin kalbinde taht kurdu. Eve gelip makyajınızı temizledikten sonra yüzünüzde kağıt maske ile elinizde bir fincan kahvenin vereceği rahatlığa muhtemelen ''Hayır!'' diyemezsiniz. Garnier Skin Naturals Kağıt Maske, sakura özü ve hyalüronik asitle cildinize yoğun nem verirken ışıldamasını sağlıyor. Tüm cilt tipleri için uygun bu maskeyi cildinizi nemsiz hissettiğinizde, haftada 1 kez uygulayabilirsiniz. Cildinizin tüm kuruluğunu alıp cilt tonunu eşitleyen nem bombası, yoğun bir yenilenme sağlıyor. Daha fazla etki için maskeyi uygulamadan önce buzdolabında bekletebilirsiniz.